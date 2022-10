ASML heeft in het derde kwartaal van 2022 een flinke omzetgroei weten te realiseren. De geboekte omzet van 5,8 miljard euro was meer dan analisten verwachtten. De fabrikant van chipmachines verwacht voor het vierde kwartaal van 2022 nog hogere omzetcijfers.

Met de positieve resultaten van het derde kwartaal van dit jaar is de Nederlandse chipmachinefabrikant een lichtpuntje in de negatieve techmarkt van het moment. De omzet van 5,8 miljard euro was hoger dan het verwachtte resultaat van tussen de 5,1 miljard euro en 5,4 miljard euro. De winst in het derde kwartaal van 2022 bedroeg 1,7 miljard euro.

Geen problemen door economische omstandigheden

Naar eigen zeggen heeft de chipmachinefabrikant in het afgelopen kwartaal geen problemen gehad als gevolg van de huidige macro-economische ontwikkelingen. ASML ziet een veranderende vraag in bepaalde markten, maar de vraag naar productiemachines blijft wereldwijd hoog. In het afgelopen kwartaal werd een recordaantal aan bestellingen geplaatst. Het orderboek had daardoor tegen het einde van het derde kwartaal een totale waarde van 8,9 miljard euro.

Verwachtingen vierde kwartaal en 2022

Voor het komende kwartaal verwacht ASML dat de omzet blijft toenemen. De fabrikant doet een voorspelling van tussen de 6,1 miljard euro en 6,6 miljard euro. Daarnaast verwacht het bedrijf dat de recente Amerikaanse beperkingen rondom Chinese klanten de omzet niet aanzienlijk zullen beïnvloedden. Voor heel 2022 wordt een omzet van rond de 21 miljard euro verwacht. Tot slot maakte ASML bekend een aandeleninkoopprogramma met succes te hebben afgerond.

