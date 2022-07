VMware heeft onlangs een groot aantal updates doorgevoerd in zijn oplossingen voor AWS. De oplossingen voor disaster recovery, Kubernetes en Windows 11 zijn vernieuwd.

Het eerste onderdeel van de updates is disaster recovery. De capaciteit van VMware’s disaster recovery-oplossing voor AWS is per cloudregio verdubbeld van 2500 virtuele machines (vm’s) naar 6000 vm’s. Hiermee wordt het makkelijker om on-premises vm’s en systemen naar de cloud te verplaatsen bij uitval. Zo kan de downtime worden beperkt. Eindgebruikers met meer dan 2500 vm’s hoeven deze nu niet meer in gedeeltes op te splitsen over verschillende VMware Cloud on AWS-regio’s.

Ook de dienst Site Recovery is verbeterd. Deze dienst automatiseert de migratie van workloads tussen on-premises, VMware Cloud- en AWS-omgevingen. De verbeteringen zijn onder meer ondersteuning voor cross-cloud recovery, het repliceren van workloads tussen AWS en Microsoft Azure en functionaliteit voor het backuppen en herstellen van vm’s in de public cloud-omgeving.

Kubernetes en Windows 11

Op het gebied van Kubernetes is de VMware Tanzu Kubernetes-dienst verbeterd met een nieuwe user interface (UI). Het UI moet het uitrollen en de networking van high-availability Kubernetes clusters versimpelen met een enkele availability zone.

Verder wordt ook Kubernetes 1.22 ondersteund en is de ondersteuning voor versie 1.19 verwijderd. Clusters op basis van Kubernetes 1.19 worden automatisch vernieuwd naar versie 1.20. VMware Tanzu heeft nog geen standaardondersteuning voor Kubernetes 1.24, de meest recente versie.

Daarnaast kunnen klanten nu standaard Windows 11 uitrollen op VMware Cloud for AWS. De hiervoor uitgebrachte update ondersteunt vTPm devices met behulp van de vSphere Native Key Provider.

Nieuwe regio

Op het gebied van automatisering heeft het datacenterbeheerplatform VMware vRealize nieuwe tooling gekregen voor het uitrollen van diensten op VMware Cloud on AWS. Gebruikers kunnen de proefversie van de Automation Cloud-dienst nu durect vanuit het VMware Cloud-dashboard activeren.

Verder maakt VMware bekend dat VMware Cloud on AWS nu ook wordt uitgebreid naar de Regio Hong Kong. Hiermee stijgt het aantal regio’s waar deze dienst beschikbaar is naar 21 regio’s.

