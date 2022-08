Amerikaanse techbedrijven kunnen vrijwel zonder restricties hun producten naar China exporteren. Het Amerikaanse ministerie voor Handel wil echter de export naar het land echter limiteren.

Uit het onderzoek van de Wall Street Journal blijkt dat een door het US Department of Commerce uitgevoerd proces het toestaat dat Amerikaanse techbedrijven zonder al te veel problemen vrijwel al hun producten naar China kunnen exporteren.

Voor ongeveer een half procent van de Amerikaanse export naar China, op basis van cijfers uit 2020, is toestemming vereist. Bijna alle aangevraagde en toegewezen licenties, 94 procent, waren voor het exporteren van technologie. Hierbij ging het in totaal om 2.652 aanvragen. In 2021 werd ongeveer 88 procent van deze technologie-aanvragen goedgekeurd.

Makkelijke export mogelijk

Het gevolg van deze goedkeuringen is dat bedrijven ongehinderd belangrijke chiptechnologie, vliegtuigonderdelen, AI-technologie en andere zaken naar China kunnen exporteren. De technologische oplossingen zou China voor militaire doeleinden kunnen inzetten, is de vrees.

Amerikaanse bedrijven zouden daarnaast in staat zijn om hun producten aan Chinese bedrijven die op de sanctielijst staan te blijven verkopen, door de regelgeving te omzeilen. Bijvoorbeeld door de producten te leveren vanuit buitenlandse vestigingen waarbij de Chinese bedrijven niet op een sanctielijst staan van het betreffende vestigingsland.

Contrast met sancties

Deze vrijwel ongeremde technologie-export staat in schil contrast met de beperkingen en sancties die de Amerikaanse overheid oplegt voor de export van geavanceerde technologie naar de Aziatische supermacht. Hiermee zou de Amerikaanse overheid dus commerciële belangen laten prevaleren boven nationale veiligheid, aldus criticasters. In hun ogen zou de Amerikaanse overheid juist meer wetgeving moeten optuigen om de dreiging vanuit China het hoofd te bieden.

Voorstanders van export naar China waarschuwen echter dat strenge restricties ertoe leiden dat techbedrijven uit andere landen, bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk, in het ontstane gat kunnen springen.

