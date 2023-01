Vliegtuigen in de Verenigde Staten lopen vertraging op vanwege een storing in het communicatiesysteem van de Federal Aviation Authority (FAA), de nationale toezichthouder voor luchtvaart. De FAA riep alle Amerikaanse vliegvelden op woensdagochtend op om departures te verzetten.

Het probleem is inmiddels opgelost. Rond 15:00 (Nederlandse tijd) liet de FAA op Twitter weten dat vliegtuigen weer mogen vertrekken van Amerikaanse luchthavens.

Eerder vandaag maakte de toezichthouder een storing bekend in een belangrijk communicatiesysteem, het Notice to Air Missions System. De FAA gebruikt het systeem om piloten in het Amerikaanse luchtruim te informeren over gesloten landingsbanen, apparatuurstoringen en andere risico’s.

De toezichthouder bevestigde in een verklaring dat het systeem in de nacht van 10 op 11 januari uitviel. Amerikaanse luchthavens kregen op woensdagochtend de opdracht om alle departures te verzetten, waaronder vluchten van Europese luchtvaartmaatschappijen als KLM.

Rond 15:00 (Nederlandse tijd) verklaarde de FAA dat het vliegverkeer in de Verenigde Staten langzaamaan herstelt. De oorzaak van het probleem is op het moment van schrijven niet bekendgemaakt. “Dat blijven we onderzoeken”, aldus de FAA.

Zwarte dag

Volgens trackingwebsite FlightAware zijn er meer dan 4.000 vluchten vertraagd en 700 geannuleerd. In een video van nieuwszender CNN is te horen hoe reizigers op een vliegveld in Pennsylvania worden geïnformeerd dat alle departures zijn verzet. “Dit is een landelijk probleem”, vertelt een woordvoerder over de intercom.

CNN sprak met een familie die meer dan vijf uur vastgezeten zegt te hebben op een vliegveld in Hawaii. De familie reisde naar Dallas, maar werd vlak voor de vlucht geïnformeerd dat het vliegtuig niet zou vertrekken. Een passagier in London vertelde tegen de nieuwszender dat zijn vliegtuig drie uur langer aan de grond bleef voor vertrek.

