De Belgische ICT-dienstverlener Cevi, een dochterbedrijf van de Belgische ICT-groep NRB, neemt de leverancier van administratieve software voor hulpdiensten AbiWare over. De overname moet zowel de activiteiten van AbiWare als die van de NRB-groep laten groeien.

De overname van administratieve softwarespecialist door de ICT-dienstverlener is eigenlijk een normale gang van zaken, zo geeft moederbedrijf NRB-groep aan. Beide bedrijven werken al langer nauw met elkaar samen. Er zijn geen financiële details bekendgemaakt.

AbiWare en Cevi

AbiWare ontwikkelt administratieve software voor hulpdiensten als brandweer, ambulancediensten en de Belgische politie. Denk daarbij aan documentbeheer, boekhouding of rittenadministratie voor ambulances. Cevi levert IT-systemen voor overheden en bedrijven en daarnaast oplossingen voor opleiding, analyse, advies en audits.

De lange samenwerking leidt nu tot een overname. Beide bedrijven werken al twintig jaar samen op het gebied van boekhoudintegratie en salarisverwerking. Daarnaast hebben ze gezamenlijke klanten en gebruiken ze dezelfde technologieën.

De overname moet er ook voor zorgen dat AbiWare kan groeien en het bestaande klantenbestand nog beter van dienst kan zijn. Ook moet de integratie tussen beide bedrijven ervoor zorgen dat nieuwe markten worden aangeboord.

Groei voor NRB-groep

Ook de NRB-groep kan van deze fusie profiteren. Vooral door het verstevigen van de marktpositie in de concurrerende publieke markt. Bijvoorbeeld door het brengen van meer synergie tussen de klanten van de verschillende dochterondernemingen.

Verder past in de overname in de strategie van het moederbedrijf naar een omzet van 750 miljoen euro in 2026. Dit omzetcijfer moet worden behaald door onder meer de overname van potentieel interessante bedrijven, zoals AbiWare, en het ontwikkelen van nieuwe groeimarkten als de biotechnologie en de industrie.

