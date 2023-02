Google biedt nu ook ondersteuning voor de VMware EXSi-hypervisor voor zijn Google Cloud Engine.

Volgens een aankondiging van Google Cloud op zijn Open Source-blog kunnen eindgebruikers nu kiezen voor de VMware ESXi-hypervisor voor het draaien van de Google Cloud Engine. Deze laatste oplossing kon voorheen alleen op de eigen KVM-hypervisor van de techgigant draaien.

Google Cloud VMware Engine

Meer concreet noemt Google Cloud de ondersteuning van de VMware-hypervisor ‘Google Cloud VMware Engine’. De ondersteuning van de EXSi-hypervisor betekent ook dat diverse tools van andere derde partijen worden ondersteund. Dit zijn onder meer de oplossingen en toepassingen van Veeam, Cohesity en NetApp.

Hoe de dienst werkt is nog niet echt duidelijk, schrijft The Register. De techwebsite vraagt zich daarbij ook af of ook bare-metal ESXi-instances worden ondersteund of dat VMware wordt gedraaid onder zogenoemde ‘nested’ virtualisatie. Dit laatste zou moeten kunnen worden ondersteund.

De nieuwe Google Cloud VMware Engine ondersteunt daarnaast ook geautomatiseerd infrastructuurbeheer op basis van Infrastructure-as-a-Code (IaC) van bijvoorbeeld Terraform van leverancier Hashicorp.

ChromeOS ondersteunt Microsoft 365

Naast de nu aangekondigde opmerkelijke ondersteuning van VMware door Google, maakte de techgigant ook bekend dat zijn eigen ChromeOS binnenkort direct Microsoft 365 gaat ondersteunen. Het gaat hierbij niet om lokaal op Chromebooks geïnstalleerde versies van de productiviteitssuite van Microsoft, maar om ondersteuning van de Progressive Web App-versie van tools als Word, Excel en PowerPoint. Deze zijn beschikbaar via office.com. Lees verder: Microsoft 365 gaat veel beter werken op ChromeOS.