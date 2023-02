Cegeka heeft de Italiaanse MSP Westpole Italy overgenomen. Hiermee wil de Europese IT-dienstverlener zijn bestaande activiteiten in Italië uitbreiden en een belangrijkere IT-integrator in dit land worden.

Met de overname krijgt Cegeka een specialist in handen op het gebied van IT-infrastructuur. Westpole Italy helpt bij het leveren van hardware op het gebied van datacenter en workplace, software en technische diensten. Ook biedt het Professional Services voor bedrijven en overheden.

Transformatie naar MSP

Sinds enige tijd is Westpole Italy bezig zich te transformeren richting een managed service provider (MSP). Hierbij richt het bedrijf zich steeds meer op het leveren van hybrid cloudoplossingen en beheerde netwerk- en securitydiensten.

Vooral deze laatste ontwikkeling was voor Cegeka aanleiding Westpole Italy over te nemen. Volgens de IT-dienstverlener past het bedrijf door de ontwikkeling naar een MSP naadloos in de rest van de Cegeka IT-infrastructuur.

Groei Italiaanse activiteiten

De overname van Westpole Italy zorgt ervoor dat de activiteiten van Cegeka in Italië worden verdubbeld. Daarnaast wordt door de overname de expertise van de Italiaanse tak van de IT-dienstverlener uitgebreid. Ook betekent de integratie van Westpole Italy in Cegeka dat dit bedrijf zijn Italiaanse klanten meer diensten kan aanbieden.

Over de overname zijn geen financiële details bekend gemaakt. De Belgische activiteiten van Westpole zijn niet bij de deal betrokken.

