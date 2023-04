Intel maakt een einde aan diens Data Center Solutions Group (DSG). Het is het nieuwste slachtoffer in een reeks van herstructureringen onder CEO Pat Gelsinger.

Het bedrijf verkoopt de blauwprinten voor serversysteem-designs aan Taiwanees elektronicabedrijf MiTAC. Sinds het aantreden van Gelsinger heeft Intel zich van veel markten teruggetrokken. Zo stopte het met Optane-schijven en moederborden. Het stopzetten van de DSG heeft geen invloed op de productie van Xeon-chips voor servers.

Strategisch snijden

Intel heeft zoals vele andere bedrijven last van een dalende vraag naar pc’s en pc-onderdelen. Daarom kondigde Gelsinger eerder aan dat het bedrijf ‘strategisch moet snijden’. Vorig jaar werd bekend dat Intel duizenden werknemers wil ontslaan. Het bedrijf wil 10 miljard dollar per jaar minder uitgeven vanaf 2025.

MiTAC is een kleine speler op het gebied van de productie van serversystemen. Diens jaaromzet in deze industrie was 75 miljoen dollar in 2021, tegenover bijvoorbeeld 12 miljard dat door gigant Foxconn op deze markt binnengehaald werd.

Tegenover ServeTheHome bevestigde Intel de eerdere geruchten over het mogelijk stopzetten van de Data Center Solutions Group.

