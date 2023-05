Apple en Google hebben een voorstel ingediend om het misbruik van Bluetooth-apparatuur voor het traceren van locaties tegen te gaan. De twee fabrikanten van mobiele telefoons vragen andere fabrikanten en aanbieders de nieuwe standaard te onderschrijven.

De specificatie, die volgens beide bedrijven de “eerste in zijn soort” is, maakt het volgens de twee techgiganten mogelijk dat Bluetooth-apparaten voor locatiebepaling compatibel zijn met detectie van en waarschuwingen voor ongeoorloofde tracking op iOS- en Android-platforms. Apple en Google kondigden de ontwerpspecificatie aan in gecoördineerde persberichten waarin ze “input van deelnemers uit de industrie en belangengroepen” over de voorgestelde normen verwelkomen.

Gemak leidt tot kwetsbaarheid

“Locatie-volgapparatuur helpt gebruikers bij het vinden van persoonlijke voorwerpen zoals hun sleutels, tas, bagage en meer via crowdsourced zoeknetwerken. Ze kunnen echter ook worden misbruikt voor het ongewenst volgen van personen”, waarschuwt de aankondiging.

De ontwerpspecificatie biedt best practices en instructies voor fabrikanten, mochten zij ervoor kiezen deze detectie- en waarschuwingsmogelijkheden in hun producten in te bouwen. Tot nu toe hebben Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security en Pebblebee allemaal hun steun uitgesproken voor de ontwerpspecificatie, aldus de bedrijven.

Naast het verwerken van feedback van fabrikanten, hebben Apple en Google ook input gevraagd van verschillende veiligheids- en belangengroepen. De bedrijven zeggen dat hun zorgen ook zijn verwerkt in de ontwikkeling van de specificatie.

Voortbouwen op de AirTag- en Find My-functies van Apple

“Apple heeft AirTag gelanceerd om gebruikers de gemoedsrust te geven dat ze weten waar ze hun belangrijkste spullen kunnen vinden”, aldus Ron Huang, vice president Sensing and Connectivity van Apple. “We hebben AirTag en het Find My-netwerk gebouwd met een reeks proactieve functies om ongewenste tracking te ontmoedigen – een primeur in de sector – en we blijven verbeteringen aanbrengen om ervoor te zorgen dat de technologie wordt gebruikt zoals bedoeld.”

“Deze nieuwe industriespecificatie bouwt voort op de AirTag-beschermingen en resulteert door samenwerking met Google in een cruciale stap voorwaarts om ongewenste tracking in iOS en Android te helpen bestrijden”, voegde hij eraan toe.

De specificatie is ingediend als een Internet-Draft via de Internet Engineering Task Force (IETF), een organisatie voor de ontwikkeling van normen. Geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd en aangemoedigd om de komende drie maanden commentaar te leveren.

Tip: Bluetooth 4.1 maakt Bluetooth-netwerken mogelijk