In Nederland zijn bijna 13.000 banen gecreëerd door datacenters. De sector verwacht dit aantal de komende jaren jaarlijks met zeven procent te zien toenemen. De sector groeit, maar de groei wordt tegelijk beperkt door de Nederlandse overheid.

De datacenterbranche creëert nieuwe werkgelegenheid in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van de Dutch Datacenter Association (DDA) en Digital Realty.

De sector voorziet in totaal 13.000 werkplaatsen. De komende vijf jaar zit het aantal banen in de sector in de lift en komen 2.800 vacatures open. Vier op de tien vacatures zal een flexibele werkplaats aanbieden, aangezien het onderzoek verder uitwijst dat het aantal werkplaatsen met flexibele werkmogelijkheden eveneens uitbreidt. In 2019 was flexibel werken in 20 procent van de datacenters mogelijk, en dit jaar kan dit al bij 42 procent van de locaties.

Maatregelen overheid remmen groei

Hoewel het aantal werkplaatsen toeneemt, stelt het onderzoek dat er momenteel 16.000 mensen aan het werk zouden zijn in de sector als de overheid geen beperkende maatregelen had opgelegd. Over vijf jaar zou het aantal werkplaatsen uitkomen op 23.500, volgens de voorspelling op basis van de Europese markt. Een totaal van 8.500 banen zal dus in andere Europese landen worden gecreëerd door de genomen maatregelen.

De organisatie achter het onderzoek, de DDA, nam in 2021 het voortouw om de Nederlandse overheid een landelijke strategie te laten bepalen over de vestigingsplaats van datacenters. De organisatie hekelde voornamelijk de uitbreidingsbeperkingen die gemeenten oplegden aan datacenters.

Eerder dit jaar stelde de DDA al in het rapport ‘State of the Dutch Data Centers‘ dat er nood is aan een samenhangeend beleid om de digitale doelen van het kabinet te halen. “De realiteit is echter dat de digitale infrastructuur steeds meer onder druk wordt gezet door te simpel en te eenzijdig naar alleen de impact te kijken, en niet naar de toegevoegde waarde. Ongecoördineerd beleid vanuit de verschillende overheidslagen maakt het dat Nederland internationaal steeds vaker wordt overgeslagen als vestigingsland”, stelde Stijn Grove, directeur van de DDA.

Sector wil meer vrouwen aantrekken

Het onderzoek ziet daarnaast dat het aantal vrouwen in de sector lichtjes toeneemt, maar we merken op dat de verschillen erg klein zijn om te spreken over een echte verbetering. Het aantal vrouwen in technische functies is toegenomen van 2,5 procent in 2023 naar 3 procent in 2023. Op de overige posities identificeert momenteel 11,7 procent zichzelf als vrouw, een stijging van 3,3 procent over een periode van twee jaar.

De datacenterbranche neemt zelf wel initiatief om deze percentages verder omhoog te krijgen. Een kwart van de datacenters geeft vrouwen voorrang bij gelijke geschiktheid en neemt deel aan speciale events om vrouwen te enthousiasmeren voor een baan binnen de datacenterindustrie.

Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van een vragenlijst die werd ingevuld door 25 colocatie datacenters en 33 beslissers van enterprise datacenters.

