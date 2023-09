Telenet komt volldig in handen van Liberty Global. Na een verplichte heropeningsronde heeft Liberty Global 96,26 procent van de totale aandelen van Telenet weten te verwerven.

Om een overname van het Vlaamse telecombedrijf Telenet mogelijk te maken, nam Liberty Global bijkomend 3.164.944 aandelen over. Dit gebeurde tijdens een verplichte heropeningsronde, meldt Telenet.

Drempel van 95 procent

Liberty Global is een internationaal telecombedrijf dat al actief is in zes Europese landen. In Nederland kennen we het bedrijf als de eigenaar van VodafoneZiggo. Dezelfde positie zal het nu krijgen bij Telenet. Hiervoor dienden 95 procent van de aandelen in handen te zien van het internationaal telecombedrijf opdat aandeelhouders konden instemmen met en overname. Met een totaal van 96,26 procent van de aandelen, komt het boven deze drempel uit.

Het internationale telecombedrijf had zijn zinnen al langer op Telenet gezet. Op 21 maart maakte het bekend plannen te hebben voor een overname. Na een eerste poging om zoveel mogelijk aandelen in handen te krijgen, kon Liberty Global echter net niet aan de grens van 95 procent van de aandelen komen. Het bod werd heropend en bleek dus succesvol te zijn.

Beursvertrek op 13 oktober

Na 13 oktober zal Telenet volledig van de Euronext-beurs verdwijnen. Het Vlaamse telecombedrijf was achttien jaar lang beursgenoteerd.

Later deze week krijgen aandeelhouders van de ongeveer vier procent resterende aandelen de kans om hun aandelen te verkopen. Zij krijgen een prijs van 21 euro per aandeel aangeboden, hetzelfde als Liberty Global uitkeerde tijdens de heropeningsronde.

