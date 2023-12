De adoptie van Kubernetes leidt voor de meeste organisaties tot nog hogere cloudkosten dan voorheen. Meer medewerkers zouden op de hoogte moeten zijn van hun uitgaven, laten respondenten uit een onderzoek van de CNCF weten.

Bijna de helft (49 procent) van de respondenten stelt dat ze meer geld kwijt zijn aan clouddiensten sinds men gebruikmaakt van Kubernetes. 17 procent daarvan stelt zelfs dat deze kosten significant zijn toegenomen. De helft van de organisaties in kwestie zouden tot een kwart van hun totale budget kwijt zijn aan Kubernetes, voor 28 procent is dit de helft, voor 10 procent zelfs driekwart en volgens 5 procent zou Kubernetes het gehele budget opeisen. Het spreekt een bekend beeld tegen dat Kubernetes juist tot een kostenbesparing moet leiden. In algemene zin is die voorstelling van zaken ook aanwezig bij cloud-adoptie, zoals we eerder al omschreven.

Cloudkosten variëren sterk

Uit de gegevens van de CNCF blijkt dat de kosten van de cloud sterk variëren. Zo is 21 procent minder dan 10.000 dollar per maand kwijt, 26 procent tussen de 10.000 en 50.000 en 22 procent betaalt maandelijks meer dan een miljoen. Ook het aantal nodes voor alle Kubernetes-clusters verschilt significant, hoewel bijna de helft (49 procent) er 1 tot 50 heeft draaien.

Organisaties zijn naar eigen zeggen te veel geld kwijt, en wijten dat aan verschillende factoren. Overprovisioning, zoals het gebruiken van meer resources dan nodig voor een workload, komt met stip op nummer één: 70 procent onderschrijft dit als een belangrijke factor. Daarachter volgt een gebrek aan bewustzijn over de kosten bij individuen en teams (45 procent), inefficiënties als het niet tijdig uitschakelen van resources (43 procent), een gebrek aan optimalisatie voor de schaalbaarheid van de cloud (43 procent) en te weinig inzicht in consumptie (40 procent).

Geen overzicht

Een opvallende 38 procent van respondenten heeft helemaal geen monitoring van de kosten van Kubernetes, terwijl 40 procent slechts vertrouwt op schattingen. Wie er wel gebruik van maakt, kiest veelal voor de tools die passen bij het cloudplatform waarop ze opereren.

Meer overzicht zal het kostenplaatje aantrekkelijker maken, denken de respondenten. Wie zich bewust is van de kosten in kwestie, zal gedisciplineerder omgaan met het budget, meent men.