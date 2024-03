Hoewel het Vlaamse onderzoekscentrum Imec een sleutelrol speelt in innovatie binnen de wereldwijde chipindustrie, schaalt het z’n samenwerking met bedrijven in China af. Volgens het centrum perken ‘geopolitieke spanningen’ de ambities van het onderzoekscentrum in, waardoor de connectie met China verwatert.

Inmiddels zijn de samenwerkingen met China “drastisch gereduceerd”, bericht imec tegenover Politico. In navolging van chipbedrijven als ASML rondt het lopende verplichtingen af met Chinese partijen.

“Ons beleid is verder verfijnd als reactie op wereldwijde geopolitieke ontwikkelingen,” stelt imec. In diplomatieke taal laat het daarmee weten dat het zich door externe invloeden genoodzaakt ziet om uit China te vertrekken. Ofwel: druk vanuit de Amerikaanse overheid dwingt mede-geldschieter Brussel tot het nemen van maatregelen tegen China, waardoor imec weinig anders kan dan inbinden.

imec geldt traditioneel als een relatief neutrale partij binnen de chipindustrie. Het bewoog CEO Luc van den Hove ertoe om onlangs zijn R&D-lab te bestempelen als het “Zwitserland van halfgeleiders“. Echter ligt imec net als het daadwerkelijke Zwitserland in Europa en wordt diens beweegruimte ingeperkt door diplomatieke druk vanuit de subsidiërende overheden. De wederzijdse exportrestricties tussen westerse landen en China dwongen ASML al om de meest geavanceerde chipmachines bij Beijing weg te houden. Hetzelfde lijkt nu te gelden voor de expertise binnen imec.

Veranderd wereldtoneel

Met publiek-private investeringen vanuit onder meer de EU, ASML en de regering van Vlaanderen hebben veel partijen invloed op de koers die imec voert. Dat CEO Van den Hove vorige maand een partnerlijstje opnoemde met de VS, Taiwan, Zuid-Korea en Europa (en dus niet China), zegt wellicht al genoeg over de veranderde status van imec. Voorheen werkte het innig samen met Chinese partijen SMIC en Huawei, dat zelfs resulteerde in joint ventures en gezamenlijke uitspinsels.

China vertrouwt voor de allernieuwste productietechnieken op partijen als imec, ASML en enkele andere patenthouders. China kan deze chipmachines niet zonder meer namaken, voorlopig blijft de expertise van de westerse chipgrootheden noodzakelijk.

Het Nederlandse ASML is tegenstander van de exportrestricties tegen China. Vertrekkend ASML-CEO Peter Wennink waarschuwde eerder dat pogingen tot inperking van de Chinese technologische opmars averechts kunnen werken. Immers is het land nu gemotiveerd om zich op eigen kracht te ontwikkelen, vrij van westerse apparatuur en expertise.

Daar zijn al tekenen van. Zo bleek China vorig jaar omgerekend bijna 30 miljard euro neer te tellen voor de doorontwikkeling van Huawei als chipgrootmacht. Er is eveneens bewijs van vooruitgang op het gebied van chiptechnologie met Huawei’s Kirin 9000S-SoC bedoeld voor smartphones. Deze processor lijkt te zijn gebouwd op een 7nm-proces, dat suggereert dat China circa vier à vijf jaar achterloopt op de vooraanstaande chipfabrieken van TSMC, Intel en Samsung. Het blijkt dat de Huawei-chip echter met machines werd gemaakt die bedoeld waren voor 14nm, een veel ouder productieproces.

Zonder hulp van partijen als imec zal die verdere ontwikkeling een stukje lastiger worden. Immers is de ogenschijnlijk razendsnelle opmars van China slechts het begin: om een echt competitieve chipindustrie op te bouwen, heeft het land nog een grote inhaalslag te maken.

