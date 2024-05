Eén van de oprichters van OpenAI vertrekt bij het bedrijf. Ilya Sutskever neemt afstand van de rol van Chief Scientist, een taak die hij sinds 2018 vervulde.

Zijn vervanger is de huidige Director of Research Jakub Pachoki. Hij is sinds 2017 werkzaam bij OpenAI en heeft eerder kortstondig voor Facebook (nu Meta) gewerkt. Wat Sutskever precies gaat doen nu, is onbekend. CEO Sam Altman noemt zijn voormalige collega een “werkelijk bijzondere genie”.

Amicabel?

Die amicabele toon hoorden we ook van Amazon-topman Andy Jassy toen gisteren werd aangekondigd dat Adam Selipsky als AWS-CEO vertrekt. Ook daar valt te twijfelen over de eensgezindheid over het besluit te vertrekken. Hoe vriendelijk de OpenAI-baas hier ook klinkt, Sutskever ruimt het veld enkele maanden nadat hij met een paar anderen Altman hadden ontslagen. Dat besluit werd teruggedraaid tijdens een opmerkelijke soap waarin Microsoft een bestuursrol voor zich opeiste, zij het zonder stemrecht.

Sutskever trad sindsdien nog wel op als een van de stemmen van OpenAI. Zo verzette hij zich samen met andere prominente executives tegen de verwijten (en bijbehorende rechtszaak) van Elon Musk, die zijn handen jaren eerder van het OpenAI-project aftrok. Volgens Musk is OpenAI van haar missie afgestapt door winsten na te jagen, terwijl OpenAI op de eigen beurt de techtycoon ervan verwijt leugens te verspreiden over de omstandigheden omtrent zijn vertrek. De geopenbaarde mails bij deze PR-strijd waren veelal tussen Sutskever en Musk.

GPT-modellen

Niemand kan aangewezen worden als dé grondlegger van generatieve AI, aangezien de fundamentele onderzoeken hiervoor altijd in groepsverband waren. Wel is de rol van Sutskever groot geweest. Zo ontwikkelde hij samen met “vader van AI” Geoffrey Hinton en Alex Kirzhevsky AlexNet, dat andere AI-onderzoekers de kracht van een ‘convolutional neural network‘ liet zien door een aanzienlijk hogere accuratesse bij AI-benchmarks dan concurrenten. Het trainen van AlexNet vond plaats op GPU’s, dat daardoor vele malen sneller plaatsvond dan wanneer AI op conventionele processoren getraind werd.

Sutskever vestigde DNNResearch in 2012, dat binnen enkele maanden door Google werd overgenomen. Na ruim twee jaar bij Google als Research Scientist bij Google werd hij in januari 2016 een van de oprichters van OpenAI. Hij leidde de onderzoeken die de GPT-modellen van het bedrijf mogelijk maakten, dat op de eigen beurt weer de basis vormde voor ChatGPT en de razendsnelle opkomst van GenAI.

Het vertrek van Sutskever is dus, ongeacht de soap van eind vorig jaar, een significante voor OpenAI. Het wijst erop dat het aan een nieuw hoofdstuk begint. Momenteel is GPT-4o, dat deze week is geïntroduceerd, het meest imposante AI-model dat OpenAI gratis beschikbaar stelt of gaat stellen. Op moment van schrijven wordt dit nieuwe model nog uitgerold.

