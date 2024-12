Kioxia mogelijk met waarde van 5 miljard naar de beurs

Het Japanse Kioxia gaat op 18 december van dit jaar mogelijk eindelijk naar de beurs. Eigenaar Bain Capital heeft na een herberekening de te bereiken bedrijfswaarde van producent van computergeheugen op 784 miljard yen (4,9 miljard euro) vastgesteld.

Dit schrijft Reuters. Een eerdere beursgang werd in oktober afgeblazen vanwege een verkeerde berekening van de marktwaarde van het bedrijf. Het had toen al lang geduurd voordat het eindelijk zo ver was dat Kioxia genoteerd werd.

Herberekening

In een herberekening heeft Bain Capital nu de bij de beursgang beoogde bedrijfswaarde vastgesteld op 784 miljard Japanse yen (4,9 miljard euro). In de oude berekening was de te bereiken bedrijfswaarde maar liefst meer dan 1,5 biljoen yen (9,26 miljard euro). Een fiks verschil dus, dat aanzienlijk snijdt in de te verwachten opbrengst voor Bain Capital.

De nu voorgenomen opbrengst van de beursgang van 784 miljard yen plaatst de waarde van een aandeel Kioxia tussen de 1,390 en 1,520 yen. Deze aandelen zijn nu in het midden van hun marktwaarde geprijsd.

Eindelijk beursgang

Bain Capital nam Kioxia in 2018 van Toshiba over. Het Japanse techconcern was toen verwikkeld in een groot financieel schandaal. De private investeringsmaatschappij wil al vier jaar lang de producent van geheugenchips naar de beurs brengen.

Lees ook: Chipproducent Kioxia twijfelt over waardering en stelt beursgang uit