NS-storing maakt pinpas onbruikbaar voor aanschaf treinkaartje

De Nationale Spoorwegen kampt met een storing. De technische problemen maken het onmogelijk om met een pinpas een treinkaartje te kopen. De situatie is ontstaan door onderhoudswerkzaamheden.

Het is wel mogelijk om contant een kaartje te kopen of in te checken met de ov-kaart of de pinpas. Enkel de aanschaf van tickets via een automaat met de pinpas is mogelijk. Dit wijst op een gedeeltelijke uitval van de backend-systemen die deze zaken regelen. Het lijkt erop dat een enkele dienst voor problemen zorgt in de communicatie tussen de PIN-terminals en de verwerking van betalingen.

Soms erger

Het is vooralsnog niet duidelijk wanneer de storing is verholpen. Echter is de situatie een stuk minder problematisch dan soms het geval is bij de NS. Het wil weleens voorkomen (zij het zelden) dat in- en/of uitchecken helemaal niet meer kan, iets dat ook doorgaans geen aanhoudende problemen oplevert voor reizigers.

Mobiliteit.nl meldt dat kaartautomaten overigens steeds minder vaak daadwerkelijk gebruikt worden. Het afgelopen jaar werden er 20 miljoen digitale tickets verkocht, een aantal dat jaarlijks stijgt, terwijl het aantal fysieke tickets is gedaald naar 13 miljoen.

