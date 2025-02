Frankrijk en VAE investeren in datacenter van 1 GW

Frankrijk en de Verenigde Arabische Emiraten sluiten een raamwerkovereenkomst voor een datacenter van 1 gigawatt, gewijd aan kunstmatige intelligentie, met investeringen tussen de 30 en 50 miljard dollar.

President Emmanuel Macron van Frankrijk ontving de Emiratische sjeik Mohamed bin Zayed al-Nahyan, donderdagavond voorafgaand aan een top over kunstmatige intelligentie in Parijs volgende week, waar ongeveer 100 landen zullen samenkomen om zich te richten op het potentieel van AI.

De top op 10 en 11 februari heeft ook als doel om Frankrijk en Europa op de AI-kaart te zetten, terwijl zij proberen te concurreren met de VS en China, die een voorsprong hebben genomen op deze energie-intensieve technologie.

De twee leiders spraken hun wens uit om een strategisch partnerschap op het gebied van AI te creëren en hebben zich verbonden tot het verkennen van samenwerkingen op projecten en investeringen ter ondersteuning van de ontwikkeling van de AI-waardeketen, aldus een gezamenlijke Frans-Emirati verklaring.

Ze verklaarden dat de investeringen zowel in Franse als Emiratische AI zullen plaatsvinden, evenals in de aanschaf van geavanceerde chips, datacentra, talentontwikkeling en de oprichting van virtuele data-ambassades om soevereine AI- en cloudinfrastructuren in beide landen mogelijk te maken. De Franse regering liet eerder weten dat zij 35 locaties heeft geïdentificeerd voor het huisvesten van AI-datacentra.

Ook Nederlandse afvaardiging naar Parijs

Minister Beljaarts (Economische Zaken) neemt namens Nederland samen met staatssecretaris Szabó (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) deel aan de door Frankrijk georganiseerde internationale top over kunstmatige intelligentie.

De bewindslieden zijn bij deze zogenoemde AI Action Summit aanwezig bij verschillende sessies en hebben ontmoetingen met collega’s, ondernemers van mkb tot grootbedrijf, onderzoeksinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Ook is er een gezamenlijk overleg tussen de regeringsleiders van diverse internationale landen over de economische kansen en de veilige en betrouwbare werking van de technologie.