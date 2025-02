Premier Schoof belooft startups hulp na alarmerende cijfers

De Nederlandse regering wil meer inzetten op het stimuleren van techstartups en durfkapitaal aantrekken, nadat uit onderzoek van ecosysteem Techleap blijkt dat de sector stagneert.

Premier Dick Schoof benadrukte tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Techleap in Den Haag het belang van actie om bij te blijven met de Verenigde Staten en China. De regering zoekt dan ook manieren om technische Nederlandse startups te helpen en durfkapitaal aan te trekken.

Uit het jaarlijkse onderzoek van Techleap blijkt dat er steeds minder kleine bedrijven significante financiering weten binnen te halen. In 2024 kregen slechts 104 Nederlandse bedrijven financiering van meer dan 100.000 euro, een sterke daling ten opzichte van de 172 bedrijven in 2023.

Overheid zet in op AI en vermindering regeldruk

Schoof geeft aan dat de regering meer wil investeren in artificial intelligence. Exacte details hierover deelt hij nu niet. Eerdere projecten en stappen laten wel zien dat op AI vooruitgang geboekt wordt. Zo bereikte minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken onlangs een akkoord met Nvidia voor de bouw van een AI-faciliteit, maar er komt dus meer aan.

Anderzijds belooft Schoof de regeldruk te gaan verminderen. Op dat vlak lopen startups momenteel ook tegen problemen aan. Prins Constantijn van Oranje van Techleap stelde bij de presentatie van het rapport dat bedrijven onder de regeldruk lijden.

Ondanks de dalende trend in het aantal startups dat financiering ontvangt, is er ook goed nieuws. Het totale durfkapitaal voor Nederlandse bedrijven steeg met 47 procent naar 3,1 miljard euro. Hiermee staat Nederland op de vierde plaats in Europa, na het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk.