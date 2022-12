Durfkapitalist Atomico berekent dat Europese startups met verloop van 2022 ongeveer 80 miljard euro aan investeringen binnenhaalden. Het totaal is gedaald ten opzichte van 2021, toen startups meer dan 95 miljard euro ontvingen.

Atomico analyseerde het startuplandschap in Europa. Het onderzoeksrapport wijst op een gigantische concentratie van durfkapitaal. Slechts drie landen waren in het afgelopen jaar goed voor 81 procent van alle Europese financieringsrondes: Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

COVID-19 had een grote invloed op de beschikbaarheid van durfkapitaal. Techleap, een Nederlandse organisatie voor techstartups, waarschuwde eerder dit jaar voor een veranderende markt. Atomico merkte op dat investeringen scherp daalden ten opzichte van 2021. In de tweede helft van het jaar zag de durfkapitalist tekenen van herstel.

Prognose

De onderzoekers voorspellen dat Europese startups tegen eind 2022 ongeveer 80 miljard euro zullen hebben opgehaald. Volgens Atomico kijken investeerders steeds vaker buiten traditionele markten om kansen te vinden.

Bedrijven in het zuiden en oosten van Europa zijn de afgelopen jaren snel gegroeid. Naar verwachting vervolgt de trend in 2023.

Daarnaast wezen de onderzoekers op een toename van onconventionele investeerders, zoals zakelijke durfkapitalisten, die volgens Atomico steeds meer invloed krijgen in het Europese startupecosysteem.

Optimistisch

Ondanks macro-economische uitdagingen stellen de onderzoekers dat het investeerdersklimaat gezond is. Volgens Atomico genereren de 50 grootste bedrijven met durfkapitaal meer omzet dan ooit tevoren. Daarnaast was 2022 een recordjaar voor zogeheten unicorns; startups met een waarde van 1 miljard euro of meer.

Atomico verwacht dat zakelijke durfkapitaalbedrijven in de komende jaren een derde van alle Europese investeringen voor rekening nemen. De onderzoekers besluiten dat het startupecosysteem veerkrachtig is, ook bij tegenwind.

