Waarom ChatGPT’s populariteit OpenAI de kop kan kosten

Aan concurrentie geen gebrek, maar ChatGPT blijft onverminderd populair. Sterker nog, met de 4o-beeldgeneratietool is een nieuwe opleving in het gebruikersaantal een feit. Dat baart OpenAI gek genoeg zorgen, en CEO Sam Altman waarschuwt voor de nadelige gevolgen.

Toekomstige productlanceringen worden mogelijk uitgesteld, meldt Altman op X. Er is niet genoeg capaciteit om te voldoen aan de enorme vraag naar AI-outputs, met AI-gedreven afbeeldingen als nieuwste hobby der online gebruikers. Geïnteresseerden hoeven sinds deze week geen cent aan OpenAI te overhandigen om de servers van ChatGPT te laten bezwijken.

40 miljard dollar aan investeringen, waar OpenAI zich deze week van verzekerde, zal genoeg zijn om het leed tegen te gaan, maar zijn tevens nodig om het roemruchte Project Stargate op gang te krijgen.

Onder controle, maar…

Volgens Altman is de huidige situatie onder controle, maar dit heeft een impact op de capaciteit voor andere AI-initiatieven. OpenAI moet de eigen capaciteit verdelen onder AI-inferencing (waarbij gebruikers aan de slag gaan met ChatGPT en de OpenAI-API), experimenten en AI-trainingsrondes. Laatstgenoemde is de sluitsteen voor nieuwe LLM’s, zoals o3 en GPT-4.5. Sinds begin 2023 wachten we al op een model dat GPT-5 moet heten, maar die release lijkt nog altijd ver weg.

In tegenstelling tot Google beschikt OpenAI (nog) niet over zelf ontworpen AI-chips, maar daar wil het bedrijf wel aan beginnen. Vooralsnog is dat toekomstmuziek, waardoor het bedrijf afhankelijk is van externe hardware, doorgaans in de vorm van Nvidia-GPU’s. Door een aftakelende relatie met Microsoft is het goed mogelijk dat de voordelige Azure-capaciteit afneemt of al is afgenomen.

Waarom een probleem?

ChatGPT heeft momenteel 500 miljoen wekelijkse gebruikers en 20 miljoen betalende abonnees. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van eind 2024, toen het platform 300 miljoen gebruikers en 15,5 miljoen abonnees telde. Deze explosieve groei legt een enorme druk op de infrastructuur van het bedrijf. Voor de duurste modellen, met o1-pro als toppunt, zijn zelfs abonnementen van 200 dollar per maand niet voldoende om de kosten voor OpenAI te dekken.

Het probleem is dat OpenAI tussen wal en schip belandt als het niet snel innoveert. Nieuwe modellen lijken nog niet dezelfde gevoelsmatige stap vooruit te zijn die GPT-4 in 2023 was ten opzichte van GPT-3.5, waar ChatGPT in november 2022 mee ten tonele verscheen. Dat gebrek aan progressie is voor een partij als Anthropic, Google, DeepSeek of Mistral niet zo zorgwekkend, aangezien zij de eigen capaciteitsdruk aankunnen of sporadisch is. Voor OpenAI is het van levensbelang dat de ‘moat’ rondom state-of-the-art GenAI blijft bestaan. Zo niet, dan zijn de schreeuwende kosten voor AI-inferencing, AI-hardware en AI-R&D onbehapbaar.

Poging tot differentiatie

OpenAI probeert zich te onderscheiden van de concurrentie door nieuwe producten te lanceren en te investeren in hardwareontwikkeling. Die ontwikkelingen gaan allerlei kanten op. Recent heeft het bedrijf bijvoorbeeld Caitlin Kalinowski aangetrokken, de voormalige manager van het AR-brillen ontwikkelingsteam bij Meta, om hardwareoplossingen te ontwikkelen.

Daarnaast is OpenAI-CEO Sam Altman betrokken bij initiatieven om de afhankelijkheid van Nvidia-chips te verminderen. Zo zou hij al gerume tijd plannen hebben om met steun uit het Midden-Oosten eigen AI-chips te ontwikkelen.