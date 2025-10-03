Google koopt Atlantic Quantum voor supergeleider-qubittechnologie

Google Quantum AI versterkt zijn positie in de quantum race door overname van Atlantic Quantum, een MIT-startup gespecialiseerd in supergeleider-qubithardware. Met de modulaire chiparchitectuur van Atlantic Quantum wil Google sneller schalen naar grotere quantum computers die praktische toepassingen mogelijk maken.

De overname past in Googles bredere investering in quantum computing en de ambitie om de maatschappelijke voordelen van deze technologie te realiseren. “We zijn verheugd dat Atlantic Quantum zich bij ons voegt terwijl Google blijft investeren in de toekomst van quantum computing”, meldt het bedrijf.

Google benadrukt dat quantum computing beschikbaar komt via cloudproviders die experimenteermogelijkheden bieden. De komende jaren krijgen vooral big tech-bedrijven en wetenschappers toegang tot de kracht van quantum computing.

Vooruitgang richting praktische quantum computing

Sinds de oprichting in 2012 werkt Google Quantum AI aan het bouwen van quantum computers voor problemen die traditionele computers niet kunnen oplossen. Het bedrijf heeft al vooruitgang geboekt met zijn roadmap, waaronder de ontwikkeling van de Willow-chip.

De MIT-startup Atlantic Quantum heeft een unieke benadering ontwikkeld voor supergeleider-qubithardware. Hun modulaire chipstack combineert qubits met supergeleider-controle-elektronica binnen de koude omgeving waarin quantum computers opereren. Deze geïntegreerde aanpak moet het voor Google mogelijk maken om supergeleider-qubithardware effectiever te schalen.

Met de toegevoegde expertise van Atlantic Quantum wil Google zijn voorsprong in de quantum race uitbreiden en dichter bij praktische toepassingen komen die echte wereldproblemen kunnen oplossen.