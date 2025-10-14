Oracle AI Database 26ai: hoe een database “AI-native” wordt

Oracle wil dat klanten AI op een veilige manier naar al hun data kunnen brengen. “AI for Data”, zoals het bedrijf de visie achter Oracle AI Database 26ai samenvat, draait om het eenvoudig gebruiken en leren van AI-workflows. Wat houdt het precies in om een database “AI-native” te maken?

Oracle AI Database 26ai vervangt Database 23ai. Die eerdere versie haalde de ‘c’ achter het nummer weg, dat voor cloud stond. Nu wordt er nóg een keer AI toegevoegd aan de terminologie, net als het van CloudWorld naar AI World omgedoopte evenement te Las Vegas. Het maakt direct duidelijk waar de nadruk op ligt bij deze nieuwste versie van Oracle’s database.

Volgens Oracle zelf was 23ai het fundament voor de nieuwe mogelijkheden van 26ai. De nieuwe versie “consolideert en verheft [23ai] tot een alomvattend, AI-native platform voor productieworkloads op schaal.”

Alles in één

De kern van Database 26ai draait om het combineren van verschillende datatypen in één zoekopdracht. Waar de vorige generatie al vector search introduceerde, gaat 26ai verder. PDF’s, video’s, afbeeldingen en tabellen doorzoeken in één query wordt mogelijk door vectors te vermengen met relationele, tekst-, JSON-, graph- en ruimtelijke data. Dit valt te combineren met LLM’s en het Model Context Protocol voor de maximale flexibiliteit.

Agents krijgen een hoofdrol als ‘first-class citizens’. Concreet betekent het dat agents te definiëren, te draaien en te beheren zijn binnen Oracle’s Autonomous AI Database. Dit kan zo eenvoudig zijn als op een no-code wijze via de Private Agent Factory. Met andere woorden: diepgaande technische kennis voor het uitrollen van AI-agents op Oracle-data is niet meer een vereiste.

Autonomous AI Lakehouse

De nieuwe Autonomous AI Lakehouse transformeert bestaande warehouses of data lakes naar een open, multi-vendor AI lakehouse. Dit wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning voor Apache Iceberg-dataformaten in object storage.

De lakehouse draait op verschillende clouds: OCI, AWS, Azure en Google Cloud. Interoperabiliteit met Databricks, Snowflake en andere Iceberg-compatible stores maakt het delen van data mogelijk zonder het te hoeven verplaatsen.

Van klein naar groot

Het is bij Oracle duidelijk niet de bedoeling dat AI exclusief voor grotere organisaties blijft. De “intelligente opslag” gedreven door Oracle Exadata dient ideaal te zijn voor zowel high-end workloads als kleinere deployments, bijvoorbeeld voor AI-projecten in een pilotfase. Latency blijft laag door een zogeheten True Cache.

De combinatie van Data Privacy Protection en Oracle Database Zero Data Loss Cloud Protect moeten data veilig houden, ongeacht of deze zich in de cloud of on-premises bevindt. In de cloud lanceert AI Database 26ai eerst via de Autonomous Database, Exadata Database Service, Base Database Service, op Azure, GCP of AWS en binnen Oracle Database op OCI Compute VM’s. On-premises varianten zijn beschikbaar op Exadata Cloud@Customer, Compute Cloud@Customer, Exadata Database Machine, Database Appliance en Private Cloud Appliance.

