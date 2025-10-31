Nexperia Nederland stopt levering wafers aan China

Nexperia Nederland heeft de export van wafers naar de Chinese assemblagefabriek van de fabrikant volledig stop gezet. Dat kan grote gevolgen hebben voor onder andere de auto-industrie, die grotendeels afhankelijk is van de producent.

Informatie hierover is ingezien door persbureu Reuters. De brief dateert van woensdag 29 oktober en is ondertekend door Stefan Tilger, interem-CEO van Nexperia. Het exportverbod van wafers is opgelegd vanaf 26 oktober en was “een direct gevolg van het feit dat het lokale management zich onlangs niet aan de overeengekomen contractuele betalingsvoorwaarden heeft gehouden.”

Zo’n wafer kun je zien als de basis van een daadwerkelijke chip. In Nederland worden deze vellen met wafers gemaakt, die normaliter worden geëxporteerd naar de Chinese fabrieken van Nexperia waar ze dienen als basis van de chips die Nexperia maakt. Vaak gaat het om zuiver silicum wat wordt gebruikt en dient als substraat voor het aanbrengen van elektronische componenten.

Het is simpel gezegd een zooitje bij de van oorsprong Nederlandse chipfabrikant, dat enkele jaren geleden werd overgenomen door het Chinese Wingtech. Tilger is aangesteld als tijdelijke CEO van het bedrijf, nadat de Chinese topman eerder werd afgezet. Hij zou onder andere bedrijfsgeheimen hebben gestolen en hebben doorgegeven aan een Chinees bedrijf waarvan hij ook de eigenaar is.

Verhaal zonder einde voor nu

Wanneer er een einde aan deze soap komt is nog de vraag. De Nederlandse overheid is in gesprek is met China over vervolgstappen waarbij demissionair minister van Economische Zaken Vincent Karremans betrokken is. Inmiddels is Nexperia al weken in het nieuws, wat begon doordat de Nederlandse overheid ingreep bij Nexperia.

De Wet beschikbaarheid goederen werd toen ingezet en als respons trad de Chinese overheid weer op door op hun beurt een exportverbod op te leggen voor producten vanuit de Chinese fabrieken. Dat zorgde weer voor veel onrust bij onder andere Europese en Amerikaanse producenten van auto’s. Door het besluit van Nexperia Nederland neemt deze onrust alleen maar toe, omdat producenten nu helemaal geen rooskleurig toekomstbeeld meer hebben qua leveringen van benodigde chips.

Onder andere Volkswagen maakt gebruikt van de chips van Nexperia, zo’n 2000 stuks per voertuig. Dat bedrijf heeft laten weten nog tot eind volgende week voldoende Nexperia-chips in voorraad te hebben om de productie door te laten lopen zoals normaal. Over wat de gevolgen zijn als deze voorraad echt opraakt, zegt het bedrijf niet te willen speculeren. Eerder zei de producent al wel in gesprek te zijn met een leverancier van alternatieve chips, maar of en wanneer die deal gaat vallen is nog onbekend.