Digital Realty en Equinix strijden om atNorth voor 4,5 miljard

Digital Realty en een consortium van Equinix met Canada Pension Plan Investment Board proberen beide het Scandinavische atNorth. Partners Group, de eigenaar van atNorth, mikt naar verluidt op ongeveer 4,5 miljard euro voor de pan-Nordische datacenteroperator.

Dat stelt Bloomberg op basis van bronnen. atNorth exploiteert datacenters in IJsland, Denemarken, Zweden en Finland. Partners Group kocht het bedrijf in januari 2022. De huidige biedingsronde zou zowel Digital Realty als het Equinix-CPPIB consortium hebben doorgelaten.

Strategische waarde voor grote spelers

Voor zowel Digital Realty als Equinix zou een overname van atNorth directe toegang betekenen tot de Noord-Europese datacentermarkt. Beide partijen bezitten en exploiteren al datacenters in Azië-Pacific, Europa en Amerika.

Partners Group investeerde eerder fors in atNorth met het oog op uitbreiding. Het Zwitserse investeringsbedrijf wilde van het Scandinavische bedrijf een toonaangevende pan-Nordische aanbieder maken. De huidige verkoop zou moeten resulteren in een aanzienlijk rendement voor Partners Group.

De onderhandelingen zijn nog gaande en er is geen zekerheid over een definitieve deal. Digital Realty Trust, CPPIB en Partners Group hebben niet gereageerd op de berichtgeving van Bloomberg. atNorth ondersteunt onder andere BNP Paribas, AI-infrastructuuroperator Crusoe en visual content studio RVX. De Scandinavische landen trekken datacenterbedrijven vanwege de beschikbaarheid van groene energie en het koelere klimaat.

Digital Realty en Equinix kennen elkaar goed uit eerdere transacties. In 2016 kocht Digital Realty acht Europese datacenters van Equinix voor 874 miljoen dollar. Die verkoop was destijds een voorwaarde van de Europese Commissie na Equinix’ overname van TelecityGroup.

