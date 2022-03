The Privacy Collective gaat in hoger beroep. De stichting beschuldigt Oracle en Salesforce van de privacyschending van miljoenen Nederlanders.

In 2020 diende The Privacy Collective een massaclaim in tegen Oracle en Salesforce. Volgens de stichting schenden de organisaties de privacy van miljoenen Nederlanders en Britten.

Eind 2021 oordeelde de rechtbank Amsterdam dat de claim niet door een strafrechter in behandeling genomen zou worden. De zaak was ‘niet-ontvankelijk’, een officieel woord voor claims die niet aan juridische voorwaarden voldoen. The Privacy Collective legt zich niet bij het oordeel neer. De stichting gaat in hoger beroep.

Waarom?

Volgens The Privacy Collective bouwen Oracle en Salesforce van elke bezoeker een persoonlijk profiel, zonder hiervoor toestemming te vragen zoals de GDPR vereist. Oracle en Salesforce ontkenden de beschuldiging in een reactie aan Techzine.

“Oracle zal zich krachtig verdedigen tegen deze ongegronde claims”, deelde Dorian Daley, Oracle EVP en General Counsel. “Bij het bouwen en ontwerpen van onze diensten staat privacy centraal”, voegde Salesforce Nederland SVP Michiel van Vlimmeren toe.

‘Niet-ontvankelijk’

Stichtingen kunnen claims indienen namens vermeende slachtoffers. Wel moet de stichting duidelijk maken voor wie het opkomt. The Privacy Collective verzamelde 75.000 officieuze handtekeningen in de vorm van ‘likes’. Volgens de stichting behoren de handtekeningen tot slachtoffers van het vermeende privacymisbruik. Volgens de rechtbank Amsterdam was het onmogelijk om het laatste te bevestigen.