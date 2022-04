De Europese Commissie gaat in hoger beroep tegen de verwerping van een antitrustboete van 1 miljard euro voor Intel.

Op 26 januari verloor de Europese Commissie (EC) een lange juridische strijd met Intel. Het Gerecht (European General Court) veegde een miljardenboete van tafel. Een pijnlijke tegenslag voor de EC, dat in de afgelopen 20 jaar geen grote antitrustzaak heeft verloren. Deze week bevestigde een EU-woordvoerder dat de Commissie in hoger beroep gaat bij het Europees Hof van Justitie.

Aanloop

In 2009 ontving Intel een antitrustboete van 1 miljard euro wegens machtsmisbruik op de markt voor x86-processoren. De Commissie beweert dat Intel organisaties betaalde om geen AMD-producten te gebruiken.

Intel ging in beroep, maar werd in 2014 door het Gerecht afgewezen. Drie jaar later verwees het Europees Hof van Justitie de zaak terug naar het Gerecht. Intels argumenten werden opnieuw onderzocht. Uiteindelijk oordeelde het Gerecht in het voordeel van Intel.

Zoals eerdergenoemd gaat de Europese Commissie in hoger beroep. De uitkomst kan grote gevolgen hebben voor andere antitrustzaken, waaronder de grootste boete die ooit in Europa is opgelegd: 4,3 miljard euro voor Google wegens machtsmisbruik van Android OS.

