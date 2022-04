Het cookievenster van YouTube en Google Search is vernieuwd. Een nieuwe knop maakt het mogelijk om alle tracking met een enkele klik te weigeren.

In januari 2022 ontving Google een boete van 150 miljoen euro voor een overtreding van de GDPR. De Franse datawaakhond (CNIL) stelde vast dat gebruikers van youtube.fr en google.fr geen gangbare manier hadden om cookie tracking te weigeren. Cookies waren met een enkele klik toe te staan, terwijl afwijzen meerdere handeling kostte.

“We respecteren de privacy van gebruikers en werken actief samen met de CNIL”, beloofde Google toentertijd. De belofte is inmiddels waargemaakt. Het toestemmingsformulier voor cookie tracking wordt voor alle Europese gebruikers vernieuwd, beginnend met Frankrijk.

Het formulier bevat een nieuwe knop: ‘Reject all’, zoals hieronder afgebeeld. Tracking is met een enkele handeling te weigeren. Het onderstaande venster opent uitsluitend voor bezoekers die niet zijn ingelogd op een account. Bezoek je YouTube of Google Search met een ingelogde account, dan zal je naar de privacy-instellingen moeten navigeren.

“We beginnen in Frankrijk en breiden de wijziging op de korte termijn uit naar de rest van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk”, deelt Sammit Adhya, Product Manager, Privacy, Safety & Security bij Google. De organisatie benadrukt dat de backend van het cookiesysteem is omgegooid, maar deelt geen technische details.

Google Analytics

Google botst regelmatig met Europese privacywaakhonden. Een Oostenrijks bedrijf werd eind 2021 veroordeeld voor het gebruik van Google Analytics. Sommige versies van Analytics wisselen persoonsgegevens uit met de VS; een overtreding van de GDPR. Gebruikers van Analytics zijn eindverantwoordelijk, waardoor de software in sommige gevallen verboden is onder bedrijven.

In maart 2022 kondigde Google een oplossing aan. Gebruikers van Analytics worden voor 1 juli 2023 geforceerd om over te stappen naar Google Analytics 4, een versie die geen IP-adressen verzamelt.

Een paar weken later maakte de Europese Commissie bekend dat de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw framework ontwikkelen voor legale datatransfers tussen de EU en VS. Het framework wordt binnenkort geïntroduceerd. Organisaties als Google krijgen een manier om data tussen de EU en VS uit te wisselen zonder wetten in een van de twee continenten te overtreden. Gebruikers van Analytics worden beschermd tegen aansprakelijkheid.

