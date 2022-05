Vier Amerikaanse overheden klagen Google aan voor privacyschending. Google beweert dat de Incognito-modus in Chrome privé is. Volgens de aanklacht worden de locaties van gebruikers alsnog gevolgd.

De overheden van Texas, Indiana, Washington State en het District of Columbia stellen dat Google de locaties van gebruikers illegaal volgt. Elke rechtszaak kan tot torenhoge boetes en sancties leiden, waaronder aanpassingen van Google Chrome.

Volgens de aanklagers geeft de Incognito-modus van Google Chrome een vals gevoel van veiligheid. De Incognito-modus is te openen door rechtsboven Chrome op de instellingen en ‘Nieuw incognitovenster’ te klikken. Op de landingspagina maakt Google een aantal beloftes. De organisatie beweert dat gebruikers privé kunnen browsen, zonder dat sitegegevens en cookies worden opgeslagen. “In werkelijkheid verzamelt Google een scala aan persoonsgegevens”, aldus de aanklagers.

Locatiegeschiedenis

Ken Praxton, de hoogste officier van Justitie in Texas, zegt dat Google de locatiegeschiedenis van Incognito-gebruikers volgt. Google ontkent het laatste niet. Op de landingspagina van Incognito maakt de organisatie geen woord vuil aan locatiegegevens. Dat is precies het probleem. Volgens de aanklagers worden gebruikers door de functie misleidt. Beschrijvingen als ‘privé’ en ‘incognito’ wekken de indruk dat de browser werkelijk anoniem is.

De aanklachten zijn zorgwekkend voor gebruikers in de Verenigde Staten. In Europa ligt het anders. De manier waarop Google gegevens verwerkt verschilt per continent. De aanklachten zijn geen indicatie van privacymisbruik in Nederland en de rest van de Europese Unie.

Google reageert

Google gaat de strijd aan. “De aanklachten rusten op onnauwkeurige en verouderde claims over onze instellingen”, deelde de organisatie. “We hebben altijd privacyfuncties ingebouwd en voorzien in robuuste controles voor locatiegegevens. We betwisten de aanklachten en zullen ons krachtig verdedigen.”

Google wordt in vier verschillende Amerikaanse staten aangeklaagd. De wetten verschillen per staat. De rechtszaak in Arizona werd onlangs doorgezet naar een burgerjury. Een groep burgers zal beoordelen of de aanklager voldoende bewijsmateriaal heeft voor een veroordeling.

