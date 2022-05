Een nieuwe overeenkomst tussen de Rijksoverheid en Google Cloud maakt het voor overheidsinstellingen mogelijk om Google Workspace te gebruiken.

Overheidsinstellingen kunnen niet zomaar met software aan de slag. De Rijksoverheid bepaalt welke systemen wel en niet zijn toegestaan. Diensten moeten aan privacywetten en -regelgeving voldoen. Vandaar startte de Rijksoverheid in 2020 een Data Protection Impact Assesment (DPIA) van Google Workspace, een suite van tools als Google Sheets, Docs en Meet.

De DPIA is een framework voor het beoordelen van de gegevensbescherming van een systeem of dienst. De beoordeling toont aan of een systeem aan de AVG voldoet. Workspace kwam goed voor de dag. De suite kreeg een positief advies voor gebruik onder overheids- en onderwijsinstellingen. Vandaar hebben onderwijsinstellingen sinds vorig jaar toestemming om Google Workspace onder medewerkers en studenten uit te rollen.

Onlangs tekenden Google Cloud en de Rijksoverheid een overeenkomst voor overheidsinstellingen. Daarmee hebben ook zij toestemming om Google Workspace op schaal te gebruiken. “Een mijlpaal voor onze relatie met de Rijksoverheid”, deelt Joris Schoonis, Managing Director Benelux bij Google Cloud. “We ontwerpen Google Workspace om de privacy van de gegevens van onze klanten te beveiligen en te beschermen.”

De uitkomst van een DPIA is niet altijd positief. Zoom viel in 2021 door de mand. De organisatie bleek niet transparant te communiceren over gegevensverwerking. Een negatieve beoordeling heeft gigantische gevolgen voor de softwareontwikkelaar. Vaak zijn kleine overheids- en onderwijsinstellingen een belangrijke markt. Zij worden na negatieve beoordeling een opgeroepen om niet meer met de software werken.

Zoom is inmiddels verbeterd. De organisatie voerde in 2021 en 2022 meerdere updates door om de feedback van de DPIA te verwerken. Als gevolg maakte onderwijsvereniging SURF onlangs bekend dat Zoom “veilig gebruikt kan worden” in het onderwijs.

