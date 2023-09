Big Tech ziet zichzelf niet graag op de lijst komen van bedrijven die moeten voldoen aan de Digital Markets Act (DMA). Op 6 september maken Europese mededingingsautoriteiten bekend voor welke bedrijven de regels zullen gelden en dus als gatekeeper erkend worden. Big Tech bereidt zijn antwoord voor in de vorm van rechtszaken.

Op 6 september zullen Europese mededingingsautoriteiten een lijst moeten bekend maken van bedrijven die het onderwerp worden van de DMA. Deze wet dient om de competitiviteit in de digitale economie eerlijker te maken. Concreet gaat het om een verbod op het oneerlijk bundelen van eigen producten om een concurrentievoordeel te halen ten opzichte van concurrerende producten. Dan komt er een verbod op het combineren van gebruikersdata over verschillende platformen van één moederbedrijf heen. Tot slot moet de mogelijkheid er zijn om apps van concurrerende platformen te downloaden.

Rechtszaken op komst

Big Tech heeft moeite met deze wetgeving en brachten Margrethe Vestager, Eurocommissiaris voor Mededinging, daar al van op de hoogte. Dat blijkt uit informatie die Bloomberg opvroeg bij de EU.

Personen van Apple gaven in een meeting eind juni al aan dat er uitdagingen zijn om te kunnen voldoen aan de DMA. Dit werd later nog opgevolgd door een e-mail van advocaten van het bedrijf waarin werd gevraagd om vanaf september discussies op te zetten om de mogelijkheid tot naleving van de wetgeving te bespreken.

Andy Jassy, CEO van Amazon, uitte enkele dagen eerder gelijkaardige zorgen over de wetgeving aan Vestager. Jassy ging wel dieper in op de exacte uitdagingen en gaf aan dat er problemen zijn met “overlappende en conflicterende wetgevingen van nationale mededingingsautoriteiten.”

Bij Microsoft zijn ze dan weer van mening dat de zoekmachine een te klein marktaandeel bezit om te moeten voldoen aan dezelfde regels als Google. Het bedrijf zal echter wel zijn bundelingspraktijken moeten herzien. Daar gaf het vorige week een eerste aanzet toe door Teams uit de Microsoft 365- en Officie 365-bundels voor de EU te halen. Op vlak van eerlijke cloudconcurrentie zal het wel nog werk hebben, want een recente beleidswijziging maakt dat alleen AWS-klanten worden vrijgesteld van additionele kosten om Microsoft-software te draaien in de AWS-cloud.

Voldoen in 2024

De wet is eigenlijk al in werking sinds mei 2023, maar heeft voorlopig nog geen gevolgen voor bedrijven die niet voldoen aan de regels. Dat komt door de transitieperiode die de wet heeft, dat is een periode waarin bedrijven de tijd krijgen om alles in overeenstemming met de wet te brengen.

Als er wordt erkend dat een bedrijf voldoet aan de criteria van gatekeeper, volgt er nog een transitietermijn van zes maanden. Ten laatste op 6 maart 2024 moeten de gatekeepers voldoen aan de nieuwe regelgeving.