Google ligt onder vuur. De techgigant bevestigt dat Europese en Britse toezichthouders de Play Store onderzoeken op verdenking van machtsmisbruik.

De Google Play Store is een onmisbare inkomstenbron voor Android developers. Wie geld wilt verdienen met Android apps kan niet om het platform heen. Als gevolg werken developers geforceerd samen met Google. Besluit de techgigant om 50 procent van alle winst in beslag te leggen, dan zal je moeten slikken en doorgaan. Veel alternatieven heb je niet.

Grote organisaties zijn wettelijk verplicht om ruimte te geven aan kleinere spelers. Wanneer miljoenen bedrijven afhankelijk zijn van een bedrijf, dan kunnen Europese toezichthouders zich met de bedrijfsvoering bemoeien.

In de afgelopen maanden wemelde het van de geruchten over een officieel onderzoek naar de Play Store. Inmiddels heeft Google bevestigd dat het platform onder toezicht staat van Europese en Britse autoriteiten. “In mei 2022 startten de Europese Commissie en de CMA (Britse marktautoriteit) een onderzoek naar de praktijken van Google Play”, meldde de techgigant in een recent kwartaalverslag.

Acht miljard in tien jaar tijd

In de afgelopen tien jaar lapte Google meerdere marktregels aan de laars. Het bedrijf ontving meer dan acht miljard euro aan boetes voor machtsmisbruik in de Europese Unie. De meeste overtredingen waren geen ongelukjes. Google heeft genoeg juristen in dienst om te begrijpen hoe de wet in elkaar steekt.

Eerder dit jaar presenteerde de Europese Commissie de Digital Markets Act, een pakket met nieuwe marktregels. Een van de gevolgen is dat Google meerdere betalingssystemen moet toestaan voor aankopen op de Play Store. Terwijl Google op de hoogte was van het aankomende pakket dreigde het bedrijf eerder dit jaar om alle apps met een alternatief betalingssysteem in juli 2022 van de Play Store te verwijderen.

Inmiddels is de techgigant bijgedraaid. Ondanks het dreigement maakte Google in juli 2022 bekend dat Europese apps een alternatief betalingssysteem kunnen en mogen gebruiken. Het lijkt erop dat het bedrijf zijn strategie ergens in de afgelopen maanden omgooide. De techgigant werkt netjes mee — een compleet andere houding dan aan het begin van het decennium, toen Google regels overtrad en boetes betaalde alsof het niets was.

Nieuw onderzoek

Ondanks de verandering heeft de techgigant een probleem. De Play Store wordt op dit moment door Europese en Britse marktautoriteiten onderzocht vanwege de uitspraken die Google eerder dit jaar deed. Toezichthouders proberen vast te stellen of het bedrijf schade aanrichtte onder developers door te dreigen met de verwijdering van apps.

Het onderzoek kan leiden tot miljardenboetes. Straffen voor machtsmisbruik zijn vandaag de dag stukken hoger dan tien jaar geleden. Reuters vroeg de Europese Commissie om commentaar, maar kreeg aanvankelijk geen reactie. In september van dit jaar veroordeelde een Europese rechtbank Google tot een boete van 4,1 miljard euro in een afzonderlijke zaak.