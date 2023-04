Nieuwe betaalde versie (naast ChatGPT Plus) van ChatGPT moet meer controle bieden voor gebruik in zakelijke omgevingen.

Veel organisaties gebruiken ChatGPT tegenwoordig ongetwijfeld al voor allerlei doeleinden. Toch is dat op het gebied van dataprivacy wellicht niet het beste idee. Dat wil zeggen, er is behoorlijk wat onduidelijkheid over hoe, waar en wanneer ChatGPT data van mensen gebruikt. Dit heeft er al voor gezorgd dat Italië ChatGPT tijdelijk in de ban heeft gedaan. Al met al is ChatGPT tot nu toe niet bepaald een applicatie die breed in een organisatie gebruikt zou moeten worden, zeker niet in combinatie met gevoelige data.

Meer privacy inbouwen voor ChatGPT Business

OpenAI is zich vanzelfsprekend bewust van deze problemen en werkt dan ook aan oplossingen ervoor. Zo was er op 1 maart al de mededeling dat OpenAI geen data meer zou gebruiken voor trainingsdoeleinden van klanten via hun API binnen is gekomen. Dit is nog wel mogelijk, maar standaard staat deze functie uit. Het is dus een opt-in voor gebruikers. Daarnaast wordt data die door de API komt vanaf die dag ook 30 dagen bewaard om ongewenst gebruik en misbruik van ChatGPT achteraf aan te kunnen tonen. Daarna verwijdert OpenAI deze data. Let wel, dit is dus alleen van toepassing op data die via de API binnenkomt. ChatGPT zelf valt daar niet onder.

Voor ChatGPT Business, dat volgens OpenAI binnen enkele maanden beschikbaar moet komen, gaat het bedrijf deze scheiding niet aanhouden. Met andere woorden, ChatGPT Business zal dezelfde richtlijnen volgen die OpenAI stelt voor data die via de API binnenkomt. Standaard gebruikt OpenAI deze data dus niet om hun model te trainen. Dat maakt het privacyprobleem in ieder geval al een stuk kleiner voor bedrijven.

Naast meer controle over de data, rept OpenAI in een eigen blogpost ook nog over de intentie om met ChatGPT Business organisaties de mogelijkheid te geven om hun eindgebruikers op een goede manier te beheren. Wat daarmee precies bedoeld wordt, is niet duidelijk uit de aankondiging. Een logische interpretatie zou zijn dat er een beheeromgeving beschikbaar komt, waarin de beheerder precies kan aangeven welke medewerker wat mag doen met ChatGPT Business. Maar dat is op dit moment pure speculatie.

Andere updates

Naast de terloopse aankondiging van ChatGPT Business, heeft OpenAI nog meer nieuws te melden. Zo is er vanaf vandaag de mogelijkheid om je chatgeschiedenis uit te zetten. Alle conversaties die je start nadat je dit hebt uitgeschakeld, zullen niet meer gebruikt worden door OpenAI om hun taalmodellen te verbeteren. Daarnaast zullen ze ook niet meer zichtbaar zijn in het zijpaneel. Ook hier geldt weer dat je chatgeschiedenis wel nog 30 dagen bewaard blijft, voordat deze permanent wordt verwijderd.

De laatste update van vandaag houdt in dat er een Export-mogelijkheid komt. Deze is er om ChatGPT-data eenvoudiger naar jezelf te verzenden. Het moet ook beter duidelijk maken welke informatie ChatGPT zoal van je opslaat.

Al met al kun je zeggen dat OpenAI luistert naar wat er op de markt gebeurt als het gaat om acceptatie van ChatGPT. Dat deed het eerder ook al met de introductie van plugins voor ChatGPT, om de modellen toegang te geven tot meer en betere data. Ze zullen ook wel moeten natuurlijk, anders kan het niet succesvol blijven. Want een succes is het tot op heden zeker. Nooit was er een consumentenapplicatie die sneller op de 100 miljoen actieve gebruikers dan ChatGPT. Het had er maar twee maanden voor nodig. Of het met ChatGPT Business ook zo’n vaart gaat lopen (nog los van de implementaties van onder andere Microsoft) is uiteraard de vraag. Er is nu in ieder geval een versie die beter rekening houdt met dataprivacy dan voorheen.

