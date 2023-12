Microsoft heeft wederom een update gegeven over het eigen Copilot-aanbod. Wat ooit begon als Bing Chat, een AI-zoekmachine, heeft zich inmiddels uitgebouwd tot een volwaardige AI-assistent.

Eerder deze week onthulde EVP en Consumer Chief Marketing Officer Yusuf Medhi nieuwe innovaties voor Copilot. Inmiddels vallen meerdere initiatieven onder deze naamgeving. Het oorspronkelijke Bing Chat is een halve maand geleden eveneens omgedoopt tot Copilot, terwijl de AI-assistentie binnen de Microsoft 365-suite al onder die naam bekend stond.

De nieuwe mogelijkheden leunen stevig op het sleutelwerk dat OpenAI eerder aan haar AI-modellen heeft verricht. Zo genereert het DALL-E 3-model voortaan afbeeldingen die meer overeenkomen met de input van de gebruiker en test Microsoft een integratie van GPT-4 Turbo in Copilot, een LLM die vaardiger en efficiënter is dan eerdere varianten.

‘Deep Search’ volgende wapen in de strijd tegen Google Search

Ondanks alle AI-vernieuwingen aan Bing heeft de zoekmachine nog altijd een miniscuul marktaandeel ten opzichte van Google Search. Opvallend is de volgende innovatie die Microsoft binnenkort toevoegt: ‘Deep Search’. Men zegt de bestaande zoekfunctionaliteit van Bing te combineren met de vaardigheden van GPT-4, waardoor de achterliggende bedoeling van een gebruiker tot beter gepersonaliseerde resultaten moet leiden. Microsoft lijkt met name de dubbelzinnigheid van sommige woorden te willen oplossen. Ook wekt de blogpost de suggestie dat gebruikers beter met volledige zinnen Copilot kunnen bevragen in plaats van enkele sleuteltermen.

Een andere toevoeging, Multi-Modal with Search Grounding, lijkt wederom vooral de vruchten te plukken van OpenAI-innovaties. Een belangrijk verschil tussen het eerdere GPT-3.5 en GPT-4 is namelijk het feit dat het nieuwste model zowel tekst en beeld kan verwerken. Het toevoegen van afbeeldingen in de Bing-zoekmachine zal binnenkort mogelijk zijn, waarna de Copilot-functie deze input zou moeten kunnen vertalen naar de gewenste resultaten.

De Copilot-mogelijkheden binnen de Edge-browser blijven daar niet mee. Medhi stipt daarnaast aan dat Inline Compose gebruikers van Edge in staat stelt om teksten te herschrijven. Dit lijkt op wat Copilot ook in Word kan doen en is inmiddels een erg bekende functie van ChatGPT, Google Bard en talloze andere LLM’s, met verschillende gradaties van succes. Hoe dan ook zou Google druk bezig zijn met een soortgelijke toevoeging in Chrome. “Help Me Write” is al aanwezig in verschillende Workspace-apps, maar zou volgens 9To5Google ook op weg zijn naar de Google-browser.

Testfase voor ‘complexere taken’

Momenteel bevindt de zogeheten Code Interpreter-mogelijkheid zich nog in een testfase. Hiermee zou Copilot uit de voeten moeten kunnen met “meer accurate berekeningen, programmeren, data-analyse, visualisatie, wiskunde en meer”. Het klinkt veelbelovend en weerspiegelt de Copilot-ambities die Microsoft tijdens Ignite half november uitsprak.

