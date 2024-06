Privacyorganisatie Noyb spoort 11 Europese toezichthouders aan om Meta’s AI-gebruik aan banden te leggen. Omdat een optie ontbreekt om binnen de Meta-systemen vergeten te worden, zou het beleid op Facebook, Instagram en Threads Europese regelgeving schenden.

Meta kondigde onlangs aan dat het op basis van ‘legitieme belangen’ persoonsgegevens voor AI-training zou gaan gebruiken. Wie het daar niet mee eens is, kan de persoonlijke data laten verwijderen uit Meta’s systemen. Echter voorkomt dat niet dat de eigen afbeeldingen al permanent in de trainingsdata zitten van eerdere AI-modellen.

Noyb

Dit acht privacyorganisatie Noyb kwalijk genoeg om tot actie over te gaan. De groep legt uit dat het klachten heeft gestuurd naar 11 Europese DPA’s (Data Protection Agencies), waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit zal haast moeten hebben, want het nieuwe Meta-beleid start al op 26 juni. Noyb vreest dat er zonder weerstand vanuit regelgevers een situatie ontstaat waarin alle persoonlijke data die Meta/Facebook sinds 2007 verzamelt, vrij spel is voor AI-ontwikkeling. Vanzelfsprekend hebben gebruikers tot kort geleden overwegend geen weet gehad van de implicaties die de inclusie in AI-training betekent.

Schrems

Oostenrijks privacyactivist en jurist Max Schrems is allesbehalve mild over het nieuwe Meta-beleid. “Meta zegt in feite dat het ‘alle gegevens uit elke bron voor elk doel kan gebruiken en beschikbaar kan maken voor iedereen ter wereld’, zolang het maar via ‘AI-technologie’ gebeurt. Dit is duidelijk het tegenovergestelde van GDPR-compliance.”

Essentieel hierbij is dat AI een extreem breed en interpretabel speelveld is, aldus Schrems. “Net als ‘het gebruik van je gegevens in databases’ heeft [AI-technologie] geen echte wettelijke limiet. Meta zegt niet waarvoor het de gegevens zal gebruiken, dus het kan een eenvoudige chatbot zijn, extreem agressieve gepersonaliseerde reclame of zelfs een killer drone. Meta zegt ook dat gebruikersgegevens beschikbaar kunnen worden gesteld aan elke ‘derde partij’ – wat betekent dat iedereen ter wereld er gebruik van kan maken.”

