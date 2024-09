Nvidia: “We zijn helemaal niet gedagvaard”

Update 05/09/2024 door Martijn van Best: Volgens een woordvoerder van Nvidia heeft het bedrijf helemaal geen dagvaarding ontvangen van het Amerikaanse Ministerie van Justitie. Dat ministerie heeft nog geen commentaar gegeven, meldt Reuters.

“We hebben navraag gedaan bij het Amerikaanse ministerie van Justitie en zijn niet gedagvaard. Desalniettemin zijn we graag bereid om eventuele vragen van toezichthouders over ons bedrijf te beantwoorden”, aldus de woordvoerder van Nvidia.

Wel is het zo dat het ministerie vragen heeft gesteld aan Nvidia en andere techbedrijven inzake een lopend vooronderzoek naar monopoliepraktijken.

Origineel bericht 04/09/2024: Het Amerikaanse ministerie van Justitie brengt een lopend mededingingsonderzoek naar Nvidia naar de volgende fase. Dit omdat het vermoedt dat de chip- en AI-gigant zich steeds vaker schuldig maakt aan monopoliepraktijken.

Het Department of Justice (DoJ) zou het lopende vooronderzoek hebben opgeschroefd omdat het de indruk heeft gekregen dat Nvidia zich steeds vaker met monopoliepraktijken zou bezighouden. Ook andere toezichthouders zijn die mening toegedaan.

Het ministerie heeft nu een dagvaarding naar Nvidia uitgestuurd voor het verzamelen van bewijs van deze praktijken, schrijft Bloomberg. Dergelijke subpoena’s kunnen bijvoorbeeld betekenen dat het bedrijf meer inzicht moet geven in de bedrijfsvoering.

Belonen en straffen

Nvidia zou het klanten steeds lastiger maken producten van concurrenten te gebruiken. Klanten die dat toch doen, zouden door de chipgigant worden gestraft, bijvoorbeeld door langer te moeten wachten op producten.

Eerder zou Nvidia in een call hebben toegegeven klanten die de noodzakelijke datacentercapaciteit hebben, voorrang te geven voor zijn producten om de hardware meteen aan het werk te kunnen zetten. Ook zou het bedrijf klanten die exclusief de producten van Nvidia gebruiken, bevoordelen met aantrekkelijker prijzen en snellere levering. Andere geruchten zijn dat Nvidia zijn bekende GPU’s en accelerators met voorrang probeert te leveren aan aanbieders van bekende AI-diensten.

Nvidia ontkent

Nvidia zelf ontkent de aantijgingen over de vermeende monopolistische praktijken die het bedrijf erop na zou houden. Volgenshet bedrijf is het succes van het bedrijf volledig te verklaren door de superieure producten die het levert.

De zaak van het Amerikaanse DoJ is niet de enige mededingingszaak waarmee Nvidia te maken heeft. In september vorig jaar hebben de Franse autoriteiten een inval gedaan in de Franse kantoren van het bedrijf voor onderzoek naar de handel en wandel rondom de GPU’s van het bedrijf. Dit in het kader van een groter onderzoek naar cloud computing. Ook de acquisitie van de Israëlische startup Run:ai ligt onder het vergrootglas, omdat dit de heerschappij van het bedrijf op de markt nog verder zou vergroten.

Naast de dagvaardingen is er meer slecht nieuws voor Nvidia: de beurswaarde daalde gisteren met 9,5 procent, wat neerkomt op 279 miljard dollar (252 miljard euro) verloren beurswaarde. Het grootste verlies op de Amerikaanse beurs in één handelsdag, aldus Reuters. Ondanks de goede kwartaalcijfers van het bedrijf vinden investeerders de resultaten tegenvallen, wat een voorbode kan zijn van een naderende implosie van de AI-hype.

Lees ook: Franse kantoren van Nvidia binnengevallen door antitrust autoriteit