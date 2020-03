McAfee neemt voor onbekend bedrag Light Point Security over

McAfee heeft bekendgemaakt dat het Light Point Security overneemt, een bedrijf dat ‘remote browser isolation’-technologie levert. Het is niet bekend hoeveel geld er met de overname gemoeid is.

Light Point Security werd in 2010 opgericht en beschermt gebruikers met zijn Web Full Isolation Platform voor remote browser-aanvallen. Dit door code die mogelijk malware bevat in een virtuele omgeving buiten het bedrijfsnetwerk te plaatsen.

Het is de bedoeling dat de technologie geïntegreerd wordt in het Mvision-portfolio, specifiek in Unified Cloud Edge. Onder deze bundel vallen de McAfee-oplossingen Secure Web Gateway, Data Loss Prevention en Cloud (cloud access security broker).

Boodschap versterken

De nieuwe browser-mogelijkheden zullen volgens McAfee leiden tot een completere en eenvoudiger te implementeren SASE-architectuur. Deze architectuur, voluit ook wel Secure Access Service Edge, wordt door security-leveranciers steeds vaker aangestipt als relevant werkwijze. Bij SASE worden er over het algemeen een variëteit aan netwerk-, cloud- en security-vraagstukken geadresseerd.

McAfee hoopt dat gebruikers met Light Point Security een consistente threat protection policy toepassen binnen hun netwerk en SaaS-applicaties. Hierbij noemt het Office 365 en collaboration-tools als specifieke voorbeelden. “Door de mogelijkheden van Light Point Security toe te voegen aan onze producten, worden oplossingen gecreëerd waarmee onze klanten webgebaseerde bedreigingen kunnen verminderen zonder de gebruikerservaring te beïnvloeden”, stelt het security-bedrijf.

Ongeveer een half jaar geleden kwam McAfee met Unified Cloud Edge, waarmee het dus verschillende oplossingen uit zijn portfolio samenbracht. Hierdoor kunnen de tools ook makkelijker risk telemetry delen, wat de threat prevention en bescherming van data ten goede moet komen.

