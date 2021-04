Privacywaakhond wil verbod op gezichtsherkenning in Europa

De European Data Protection Supervisor (EDPS) wil dat surveillance door middel van biometrische data, zoals gezichtsherkenning, verboden wordt in openbare ruimtes.

De verklaring komt twee dagen na een voorstel van de Europese Commissie voor regels met betrekking tot kunstmatige intelligentie. Hierbij mogen overheidsinstanties gezichtsherkenning gebruiken in de zoektocht naar vermiste kinderen en criminelen. Ook in het geval van een terroristische aanslag zou het inzetten van gezichtsherkenning acceptabel zijn.

Risico’s kunstmatige intelligentie

De rol van de EDPS is onder andere het uitbrengen van aanbevelingen voor de Europese Commissie. De EDPS laat weten het spijtig te vinden dat de Commissie niet heeft geluisterd naar een eerdere oproep. Hierin stelde de EDPS voor om gezichtsherkenning in publieke ruimtes te verbieden. Een striktere aanpak zou nodig zijn, aangezien er een grote kans is dat AI leidt tot een niet-democratische indringing in het privéleven van individuen.

In het voorstel van de Europese Commissie wordt een gedeeltelijk verbod voorgesteld in het gebruik van biometrische surveillance technologie op openbare plekken. Hierop zijn echter ook uitzonderingen en burgerrechtenorganisaties waarschuwen dan ook over mogelijke “loopholes”. Autoritaire overheden zouden hierdoor mogelijk AI kunnen misbruiken om privacyrechten te schenden.

Positieve punten voorstel

De EDPS heeft niet alleen kritiek op het voorstel voor de AI regelgeving. Zo zou de EDPS de horizontale aanpak en de brede reikwijdte van de Commissie verwelkomen. Ook zou de supervisor het ermee eens zijn dat het reguleren van AI applicaties ook voordelen heeft. Toch is de EDPS van plan een nauwkeurige en uitgebreide analyse uit te brengen van het voorstel. Dit om Europese wetgevers te ondersteunen in het beschermen van individuen en de samenleving in het algemeen. Met het oog hierop zal de EDPS zich focussen op het formuleren van precieze grenzen voor de tools en systemen die een risico kunnen vormen voor de fundamentele rechten op data bescherming en privacy.

