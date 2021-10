ASML en Philips incasseren flinke klap na cyberaanval op VDL

In de nacht van donderdag 7 oktober ging het mis. VDL werd het doelwit van een organisatiewijde cyberaanval. De productie van diverse VDL-bedrijven kwam stil te liggen. Een week later leek de situatie onbewogen. Nu maken chipfabrikant ASML en technologiebedrijf Philips bekend dat ook zij door de hack worden getroffen. Het leed blijkt nog lang niet geleden.

105 bedrijven, waaronder kantoren in Azië en Amerika, vallen onder het concern van VDL. Elk bedrijf werd door de aanval van begin oktober geraakt. Daaronder: het Limburgse VDL Nedcar, dat in opdracht van BMW voertuigen produceert. Hoewel de band van Nedcar enkele dagen na de hack weer rolde, blijkt het elders blijvend mis. ASML en Philips maken bekend problemen te ondervinden door de aanval.

VDL, ASML en Philips

De impact op ASML kwam eerder deze week aan het licht. Tijdens een presentatie van de kwartaalcijfers liet een woordvoerder weten dat de aanval op VDL een onderdeel is van het wereldwijde materiaaltekort waaronder ASML lijdt. Leveringen worden vertraagd – en de oplossing is buiten zicht. VDL geeft weinig prijs over de ernst, oorzaak en gevolgen van het lek.

“Philips is er ook door geraakt”, verklaart Philips-topman Frans van Houten. “Ik weet dat ze keihard werken bij VDL. Ook handmatig zijn ze in staat om veel processen toch te laten doorgaan. De benodigde documentatie voor leveringen moet dan maar op een later moment komen.”

