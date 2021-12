Proximus en AXA Partners introduceren cybercrimeverzekering

De Belgische operator Proximus en verzekeraar AXA Partners hebben onlangs de Cyber Care-verzekering gelanceerd. Klanten van de operator zijn hiermee verzekerd van juridische, financiële en psychologische ondersteuning in het geval van een cyberaanval, een slechte online winkelervaring of online pestgedrag.

De belangrijkste reden voor Proximus en AXA Partners voor het introduceren van een speciale verzekering voor cybercriminaliteit is dat de operator consumenten -vooral gezinnen- beter wil wapenen tegen alle mogelijke manieren van cybercriminaliteit. Of dit nu online pestgedrag of stalking is, of aanvallen die leiden tot identiteits- of gegevensdiefstal. Ook online winkelen is gedekt. Met een verzekering denkt de operator dat klanten meer vertrouwen behouden en krijgen in digitale diensten.

Inhoud Cyber Care-verzekering

De Cyber Care-verzekering omvat een breed pallet aan ondersteuning. Denk aan technische, juridische, financiële en psychologische bijstand. Deze ondersteuning is 24×7 en is voor alle gezinsleden beschikbaar. Het gaat daarbij onder meer om ondersteuning bij slechte online winkelervaringen. De ondersteuning regelt dan bijvoorbeeld terugbetalingen tot 5.000 euro. In het geval van online pestgedrag of stalking helpt de verzekering met juridische en psychologische ondersteuning. Daarnaast zorgt de technische ondersteuning ervoor dat belastend materiaal van het internet wordt verwijderd.

De verzekering Cyber Care kost klanten van Proximus 4,99 euro per maand. De dienst is alleen in België beschikbaar.