Datto neemt Infocyte over, versterkt endpoint security van Datto RMM

Datto neemt Infocyte over, dat zich specialiseert in endpoint detection and response (EDR). De overname versterkt Datto RMM Ransomware Detection en SaaS Defense, twee onderdelen van het softwareplatform voor MSP’s.

Infocyte werd opgericht door ex-militaire cybersecurityspecialisten. De organisatie heeft meerdere patenten op endpoint detection and response-technologie. Infocyte verwerkt de technologie in een SaaS- en on-premises securityoplossing. De software wordt onder andere gebruikt door AT&T, KPMG en Check Point.

Met de overname haalt Datto de technologie in huis. In het komende jaar wordt Infocyte geïntegreerd in Datto RMM (Remote Monitoring and Management). Het platform bestaat uit tools voor het monitoren, beveiligen en beheren van endpoints. MSP’s gebruiken het platform om diensten aan organisaties te verlenen.

Datto ontwikkelt RMM om aan alle pijlers van het NIST-securityframework voldoen: Identify, Detect, Protect, Respond en Recover. ‘Recover’ wordt sinds jaar en dag gedekt. Datto werd groot met back-uptechnologie. De overname van Infocyte versterkt de ‘Protect’, ‘Detect’ en ‘Respond’-pijlers van het framework. Naar verwachting verschijnt de technologie van Infocyte voornamelijk in Datto Ransomware Detection en Datto SaaS Defense, twee bestaande onderdelen van RMM.

Infocyte vervolgt binnen Datto

Ook het team van Infocyte vervolgt binnen de organisatie van Datto. “We kijken ernaar uit”, zegt Curtis Hutcheson, CEO van Infocyte. “Endpoint security blijft een van de grootste uitdagingen voor mkb’ers. Met behulp van Datto’s partners en portfolio kunnen we ons bereik naar miljoenen endpoints vergroten.”

