Datto faciliteert MSP’s met Datto Continuity voor Microsoft Azure

Datto lanceert Datto Continuity voor Microsoft Azure. Dienstverleners van de backup-oplossing van Datto hebben een nieuwe gebruiksklare oplossing voor monitoring en configuratie voorhanden.

Datto Continuity omvat Datto’s volledige backupportfolio, bestaand uit fysieke en gevirtualiseerde hardware voor het creëren, opslaan, beveiligen en beheren van backups. In de praktijk wordt het portfolio regelmatig door dienstverleners verleend. Zij werken doorgaans met Datto RMM, een monitoring- en beheerplatform voor endpointsecurity. De backuplossingen van Datto zijn vanuit dit platform als dienst aan eindgebruikers te verlenen. Daarvoor is de ontwikkeling van een integratie benodigd. Partners zijn zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling. Een noodzakelijk kwaad waar de lancering van Datto Continuity voor Microsoft Azure verandering in brengt.

Met de introductie van Datto Continuity voor Microsoft Azure introduceert Datto een klaargemaakt monitoring- en beheerplatform voor de dienstverlening van backupping in Azure. Hoewel de bovengenoemde integratie van Datto RMM en Continuity het al langer mogelijk maakt om dat doel te bereiken, hoeven gebruikers van de nieuwe dienst geen eigen integraties te ontwikkelen. Azure dient als vrijwel gebruiksklare basis voor de opslag en het beheer van de backups van klanten.

Beperkt tot Azure

De klaargemaakte integratie is een welkome toevoeging. De grote vraag is of Datto de mogelijkheid tot Azure blijft beperken, of dat introducties van klaargemaakte integraties voor andere cloudomgevingen volgen.