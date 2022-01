Log4j-kwetsbaarheid in VMware Horizon wordt nog steeds misbruikt

Hackgroep Prophet Spider maakt actief misbruik van een Log4j-kwetsbaarheid in ongepatchte VMware Horizon servers. Dat concluderen securityonderzoekers van BlackBerry in een nieuw onderzoek.

VMware publiceerde in december 2021 een patch om een Log4j-kwetsbaarheid in VMware Horizon op te lossen. Een maand later waarschuwde een securityteam van de Britse overheid dat hackers actief misbruik maakten van VMware Horizon servers die nog niet waren gepatcht.

Een nieuw rapport van BlackBerry bevestigt de ernst van het probleem. In het rapport beweert BlackBerry dat Prophet Spider – een beruchte initial access broker – verouderde versies van VMware Horizon succesvol misbruikt.

BlackBerry vond Cobalt Strike en cryptocurrency mining software in getroffen servers. Volgens de organisatie kwamen de tactieken van aanvallers overeen met de methodes van Prophet Spider. De hackgroep staat bij BlackBerry bekend als verkoper van netwerktoegang aan ransomwaregroepen.

De situatie bij VMware

Een woordvoerder van VMware liet onlangs weten dat de organisatie “dag en nacht werkt om klanten te begeleiden bij het patchen van systemen. Kwetsbaarheden in SaaS-producten zijn snel en efficiënt op te lossen. Organisaties met on-premises licenties moeten zelf actie ondernemen.”

Het duurt langer dan verwacht. VMware zegt herinneringen te versturen en contact op te nemen met klanten die verouderde VMware Horizon-versies gebruiken. Volgens VMware reageren sommige klanten niet. Bepaalde organisaties blijven op verouderde versies draaien. Zij blijven kwetsbaar voor de aanvallen waar BlackBerry en de Britse overheid voor waarschuwen.

