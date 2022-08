Barracuda Networks is door eigenaar Thoma Bravo verkocht aan KKR, een ander private equity-bedrijf.

Barracuda is een leverancier van cybersecurity-oplossingen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Meer dan 200.000 klanten gebruiken Barracuda om hun e-mail, netwerken, applicaties en data te beschermen, aldus KKR.

Het bedrijf werd in november 2017 voor 1,6 miljard dollar (1,6 miljard euro) overgenomen door investeringsmaatschappij Thoma Bravo. Thoma Bravo heeft het nu verkocht aan KKR voor een niet nader genoemd bedrag. KKR sponsort beleggingsfondsen die investeren in private equity, krediet, en reële activa en heeft strategische partners die hedgefondsen beheren.

Barracuda-CEO Hatem Naguib stelt: “We zijn Thoma Bravo dankbaar voor hun waardevolle strategische en operationele ondersteuning gedurende de afgelopen vier jaar.” Chip Virnig, een partner bij Thoma Bravo, gaf ook commentaar: “Barracuda is de afgelopen vier jaar een geweldige partner geweest en heeft een sterke product-, klant- en omzetgroei doorgemaakt. We hebben nauw samengewerkt met Hatem en zijn team door middel van meerdere overnames en operationele verbeteringen en we zijn ervan overtuigd dat het bedrijf goed gepositioneerd is voor blijvend succes.”

Tip: Thoma Bravo wil securitybedrijf Darktrace overnemen

Overgang van on-premise naar cloud-gebaseerd

Toen het werd gekocht door Thoma Bravo, was Barracuda een run-rate bedrijf van 400 miljoen dollar. Financieel analist Jason Ader zei destijds: “Voor Barracuda geloven we dat de overname door Thoma Bravo waarschijnlijk het beste scenario is voor aandeelhouders, gezien het scepticisme over het vermogen van het bedrijf om de overgang te maken van on-premise appliances naar cloud-gebaseerde oplossingen en recente marge-uitdagingen.” Thoma Bravo heeft het bedrijf geheroriënteerd op public cloudbeveiliging, netwerkbeveiliging (firewalls) en klanten in het midden- en kleinbedrijf.

“We zijn verheugd om deze transactie af te ronden en te beginnen met de samenwerking met het Barracuda team om hun voortdurende groei en levering van de volgende generatie cloud-first cybersecurity oplossingen die het mkb beschermen tegen een evoluerend landschap van bedreigingen te ondersteunen,” aldus John Park, een Partner bij KKR.