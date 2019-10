Huawei gaat radars voor autonome auto’s ontwikkelen

Met 5G komen er allerlei nieuwe mogelijkheden, onder meer voor connected cars. Dit heeft te maken met de lage latency die het nieuwe netwerk biedt. Huawei weet dat ook, en gaat zijn 5G-technologie inzetten om radars voor zelfrijdende auto’s te ontwikkelen.

Xu Zhijun, de voorzitter van de raad van bestuur bij Huawei, laat tegenover Reuters weten dat de fabrikant een “ecosysteem” van sensoren in auto’s gaat maken.

Specifiek gaat het bedrijf zijn 5G-technologie gebruiken om millimeter-wave radar en laser-radar te ontwikkelen. Die technologie wordt door autofabrikanten gebruikt om informatie te verzamelen over de omgeving van een autonome auto.

Wanneer de producten van Huawei klaar moeten zijn, is niet duidelijk.

Huawei kijkt naar auto-industrie

Huawei is niet nieuw in de auto-industrie. In april presenteerde het bedrijf de eerste 5G-hardware voor de auto-industrie. Het gaat om een module op de 5G-chipset Balong 5000, waarmee fabrikanten zelfrijdende technologie in kunnen bouwen in hun auto’s.

In september kwam er opnieuw een update op het gebied van autonome auto’s. Het bedrijf lanceerde in september een nieuwe strategie om oplossingen en toepassingen binnen AI te ontwikkelen, waar onder meer een management- en controlesysteem voor autonome voertuigen bij hoort.

In hoeverre de producten straks op de Westerse markt komen, is echter nog afwachten. Het Chinese Bedrijf staat al enige tijd op gespannen voet met de VS en diverse andere Westerse landen. Met name de VS is bang dat apparatuur van Huawei misbruikt kan worden voor spionage. Huawei heeft dit altijd ontkend.

Nieuwe strategieën

Die spanningen zorgen er echter wel voor dat Huawei zich nu op nieuwe strategieën richt. Niet alleen geeft het aandacht aan autonome auto’s, maar het bedrijf investeerde ook 1,5 miljard dollar in een ontwikkelaarsprogramma, waarmee programmeurs software kunnen schrijven voor het mobiele besturingssysteem van het bedrijf: HarmonyOS.

Op die manier hoopt Huawei alternatieven te vinden voor Amerikaanse leveranciers, aangezien die vanwege een verbod geen handel meer mogen drijven met de Chinese fabrikant.

HarmonyOS verschijnt vooralsnog alleen in China onder naam HongmengOS, maar komt later ook naar andere regio’s met de naam HarmonyOS.