Salesforce presenteert eigen content management systeem

Salesforce heeft zijn aanwezigheid in diverse markten opnieuw uitgebreid met de lancering van een eigen Content Management Systeem (CMS). Dat CMS is naar eigen zeggen van de grond af opgebouwd om een gebruikerservaring van hoge kwaliteit in meerdere kanalen te bieden.

Anna Rosenman, de VP Product Marketing voor Community Cloud, Commerce Cloud en nu ook Salesforce CMS, zegt tegenover TechCrunch dat er een grote vraag was naar een speciaal CMS. “De systemen die klanten tot nu toe gebruikten zijn met name legacy-tools die moeilijk te gebruiken zijn en gebouwd zijn voor een enkel kanaal of website.”

Flexibel CMS

Het CMS van Salesforce is dan ook anders. Dit CMS laat gebruikers content maken, beheren en leveren in verschillende kanalen. Dit alles is mogelijk in de productfamilies van Salesforce. Het is dus mogelijk om content aan te maken vanuit een ander Salesforce-product, mocht dat nodig zijn.

Bovendien is er volgens het bedrijf geen vergaande technologische kennis nodig om met het CMS aan de slag te gaan. Daardoor kunnen ook marketeers en productontwikkelaars aan de slag met het ontwikkelen van content, zonder dat ze hier hulp van de IT-afdeling bij nodig is. Wel moet het systeem eerst goed opgezet worden binnen een bedrijf.

Het CMS onderscheidt zich volgens Rosenman nog verder doordat het ook verbinding kan maken met systemen van derde partijen. “Een hybride CMS biedt een native ervaringskanaal of -touchpoint, maar geeft je ook de flexibiliteit om content op ieder touchpoint dat op een systeem van een derde partij gebouwd is te presenteren.”

Ontwikkeling weg bij IT

Het CMS moet dus werk omtrent het maken en beheren van content weghalen bij de IT-afdeling. Dat is een trend die al langer zichtbaar is bij Salesforce. Zo lanceerde het eerder al Lightning-opties, waarmee bedrijven zelf applicaties kunnen ontwikkelen en niet meer bij de IT-afdeling aan hoeven te kloppen.

Met Salesforce Lightning krijgen bedrijven een zogeheten drag and drop-interface, waarmee ze apps snel in elkaar kunnen zetten. De apps die hiermee ontwikkeld kunnen worden, bestaan bovenop de Salesforce-oplossingen. Er kan dus data uit andere producten gebruikt worden.