EU begint nieuw mededingingsonderzoek naar databeleid Google

De mededingingsautoriteiten van de Europese Unie hebben opnieuw een onderzoek ingesteld naar Google. Het gaat om een onderzoek naar de verzameling van data door de internetreus.

Eerder legde de EU al een enorme boete aan het bedrijf op omdat het beleid rond online advertenties niet rechtmatig zou zijn geweest. De boete van 1,4 miljard dollar (ongeveer 1,543 miljard euro) die Google toen aan zijn broek kreeg, was volgens de Europese Commissie een reactie op het misbruiken van Google’s dominantie op de advertentiemarkt. Concurrenten op de markt zouden zijn verhinderd om advertenties te plaatsen op bepaalde websites.

Reuters meldt dat de Europese Commissie op dit moment zoekt naar informatie over hoe Google gegevens van gebruikers verzamelt en gebruikt. Het zou vooral gaan om lokale zoek- reclame- en browserservices die worden aangeboden door Google. “De Commissie heeft vragenlijsten gestuurd in het kader van een vooronderzoek naar de praktijken van Google met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van gegevens. Het voorlopige onderzoek is nog aan de gang,” luidde het statement van de Commissie.

Verbetering van diensten

Google liet in een verklaring weten dat de gegevens in kwestie gebruikt worden om diensten te verbeteren. Ook benadrukte het bedrijf dat deze data op ieder willekeurig moment verwijderd, overgedragen of anderszins beheerd kunnen worden door gebruikers.

Eerder werd er door Amerikaanse autoriteiten ook al een onderzoek ingesteld naar een aantal techreuzen, waaronder Google, Apple, Amazon en Facebook. Dit ging eveneens om een mededingingsonderzoek, door het Amerikaanse Department of Justice.

Onder de streep is de totale hoeveelheid aan boetes die Google heeft moeten betalen aan de EU dus nu zo’n 9 miljard dollar, oftewel zo’n 8,172 miljard euro. Een eerdere boete werd opgelegd voor concurrentiebeperkende regels rondom het Android-besturingssysteem.