Google-oprichters zetten stap opzij, Sundar Pichai wordt Alphabet-CEO

Alphabet, het moederbedrijf van Google, krijgt nieuw leiderschap. Historische oprichters Larry Page en Sergei Brin zetten een stap opzij en Sundar Pichai, die vandaag al aan het hoofd staat van Google, wordt CEO van beide organisaties.

Het einde van een tijdperk: Larry Page en Sergei Brin geven de leiderschapsfakkel door. Page en Brin richtten Google op in 1998 en stonden sinds dan aan het hoofd van de steeds uitgebreidere activiteiten van het bedrijf. In 2015 herstructureerde Google zich onder de Alphabet-vlag. Google bleef de belangrijkste component van Alphabet onder leiding van CEO Sundar Pichai. De twee oprichters namen tot vandaag de leiding van het moederbedrijf op zich. Google en Alphabet maken het nieuws zelf bekend via een persbericht en een blogpost.

De opkomst van Pichai

Sinds de oprichting van Alphabet hielden Page en Brin zich op de achtergrond. Pichai werd de afgelopen jaren steeds meer het gezicht van Google maar de eigenlijke eindverantwoordelijkheid lag wel bij de twee historische oprichters. Die achtten de tijd rijp om een stap opzij te zetten. Ze zullen actief lid blijven van de raad van bestuur en controleren het gros van de aandelen, maar de verantwoordelijkheid voor de leiding van zowel Alphabet als Google rust voortaan op de schouders van Pichai.

Sundar Pichai werkt sinds 2004 bij Google. Hij was destijds verantwoordelijk voor zowat alle belangrijke software van het bedrijf, inclusief Chrome OS en Drive. Hij was producthoofd voor hij Google-CEO werd vier jaar geleden.

Met de transitie gaat een vereenvoudiging van de managementstructuur gepaard, aangezien de scheiding tussen Google en Alphabet in de praktijk een stuk kleiner wordt. De oprichters vergelijken hun bedrijf met een 21-jarige, die intussen voldoende wijs is om het ouderlijke nest te verlaten.

Pichai moet zich zo voortaan niet alleen met Google bezig houden, maar ook met de zogenaamde ‘Other Bets‘ zoals de zelfrijdende Waymo-wagens en andere experimentele Alphabet ondernemingen.

Einde van een tijdperk

In de praktijk zal er vermoedelijk weinig veranderen. De transitie heeft in eerste instantie vooral een symbolische impact. Bill Gates liet Microsoft al lang in de handen van diverse CEO’s, Apple is na het overlijden van Steve Jobs in handen van Tim Cook. Samen met Google kan je wel stellen dat die bedrijven een enorme stempel hebben gedrukt op de ontwikkeling van technologie vandaag. Page en Brin waren de laatsten die de touwtjes van hun bedrijf nog zelf in handen hielden.