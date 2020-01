Appian neemt Novayre Solutions SL over

Appian kondigde vandaag de overname aan van Novayre Solutions SL. Dit bedrijf is de ontwikkelaar van het Jidoka Robotic Process Automation (RPA)-platform. Met de overname wil Appian een one-stop-shop worden voor automatisering, met oplossingen voor workflow, AI en RPA.

Veel organisaties bevinden zich volgens Appian nog in het beginstadium van hun RPA-ontwikkeling. Bedrijven hebben met RPA geëxperimenteerd, en bots worden volgens het bedrijf vaak ingezet in silo’s zonder effectief menselijk toezicht. De zorgen van bijvoorbeeld CIO’s over de beveiliging en het beheer van robots moet met de overname aangepakt worden.

One-stop-shop

Het bedrijf moet een one-stop-shop voor automatisering worden. Appian wil low-code en RPA verenigen in één automatiseringsplatform, waardoor de orkestratie van mensen, bots en artificial intelligence mogelijk wordt. Case management-mogelijkheden zijn inbegrepen, dus als robots fouten of uitzonderingen maken, worden mensen sneller betrokken om correcties aan te brengen.

Verder komt er een “beheerde robotic workforce”. Appian gaat RPA-governance leveren voor ondernemingen. Organisaties moeten daarmee in staat worden gesteld om bots van grote RPA-leveranciers te beheren, denk aan Blue Prism of UIPath. De bedrijfsinterfaces voor het beheer van bots – inclusief monitoring, planning en rapportage – zijn beschikbaar online, maar ook op mobiele apparaten. De service levert analyses en rapportages, denk aan impactanalyses of rapporten over compliance.

De RPA van Appian zal cloud-RPA en Java-RPA worden. De nieuwe service zal wereldwijd beschikbaar zijn op de Appian cloud. Bot-ontwikkelaars kunnen gebruik maken van een Java Integrated Development Environment (IDE), waarmee ze hun bots kunnen bouwen. Ze zullen ook in staat zijn om krachtige AI in te zetten, aangedreven door Google, wat de toepassing van bots moet uitbreiden het beheer van de bots moet vergemakkelijken. Beveiliging op bedrijfsniveau, met SOC 2 en ISO 27001-certificaten, word bovendien ook ingebouwd.