IBM lanceert Advertising Accelerator voor optimaal adverteren

IBM gaat een oplossing aanbieden waarbij artificial intelligence (AI) gebruikt wordt voor het verhogen van conversie en klantbetrokkenheid bij advertentiecampagnes. IBM Watson wordt gebruikt voor Advertising Accelerator, een oplossing die analytics-teams flink tijd moet besparen.

Watson creëert voor de oplossing automatisch campagnes voor bepaalde doelgroepen, door vorspellende AI-modellen te gebruiken. Ook moeten de modellen advertisers helpen om de voorkeuren van klanten beter te begrijpen.

Advertising Accelerator probeert een optimale mengeling van creatieve content te vinden, maar tegelijkertijd nieuwe doelgroepen te ontdekken. Dit gebeurt op basis van de werking van verschillende boodschappen. De oplossing analyseert elke campagne vanuit het standpunt van het publiek, maar ook vanuit de marketeers. Daaruit rolt vervolgens een inzicht in de hoogst- en laagst presterende content. Bovendien leert Advertising Accelerator voortdurend van eerdere projecten en implementaties om de aanbevelingen in te toekomst te verbeteren.

“Gerichte advertenties laten verkopers core-klanten identificeren, die vaak te veel content over zich heen krijgen. Content die vaak niet tot directe actie leidt,” zegt Jeremy Hlavacek, Advertising Revenue Head bij IBM Watson. De Advertising Accelerator pakt deze uitdaging frontaal aan en bewapent klanten die IBM Watson gebruiken om hun doelpubliek beter te bereiken en te begrijpen”.

Watson Advertising Suite

VentureBeat meldt dat Advertising Accelerator de laatste toevoeging is aan de Watson Advertising suite. Deze suite komt voort uit de advertentie- en salesdivisie van de Weather Company, die in 2016 door IBM is overgenomen. In juni werd er een doe-het-zelf-advertentietool onthuld, waar ook AI in werd gebruikt voor het genereren van conversaties. In oktober 2018 werden er zelfs drie nieuwe marketing-oplossingen gelanceerd die gebruik maakten van IBM Watson voor het inzetten van AI.