FTC onderzoekt alle overnames van techreuzen in laatste tien jaar

De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) gaf vandaag speciale orders aan vijf grote technische bedrijven – Alphabet (het moederbedrijf van Google), Amazon, Apple, Facebook en Microsoft. Het bevel komt erop neer dat de bedrijven informatie moeten verstrekken over alle overnames uit de laatste tien jaar, vooral als die niet zijn gemeld aan mededingingsautoriteiten.

De vijf bedrijven moeten verslag uitbrengen over elke deal die ze hebben gemaakt. Dit met inbegrip van alle voorwaarden (met andere woorden de prijs, en andere financiële details), de omvang, de structuur en het doel van elke transactie die tussen 1 januari 2010 en 31 december 2019 heeft plaatsgevonden. Dat is nogal een bereik, maar de FTC is niet direct uit op het bestraffen van de vijf techreuzen. Eerder werden er onder andere al onderzoeken ingesteld naar Facebook, Google en Amazon.

“De orders zullen de FTC helpen haar begrip van de overnameactiviteiten van grote technologiebedrijven te verdiepen, met inbegrip van de wijze waarop deze bedrijven hun transacties aan de federale mededingingsautoriteiten melden, en of grote technologiebedrijven potentieel concurrentieverstorende aanwinsten van opkomende of potentiële concurrenten maken die onder de HSR-drempels vallen en daarom niet aan de antitrustbureaus hoeven te worden gemeld”, zegt de FTC over het onderzoek.

Hart-Scott-Rodino Act

De HSR is de Hart-Scott-Rodino Act, een wet die bedrijven verplicht om overnames aan te geven bij de FTC en het Department of Justice (DoJ). Behalve nagaan of deze wet is nageleefd door de bedrijven in kwestie, wil de FTC ook gewoon meer informatie voor zichzelf ophalen. In een andere verklaring zegt de FTC namelijk dat de informatie ook het beleid moet verbeteren. Ook moeten er antwoorden gevonden worden op de vraag hoe de FTC zijn beleid kan hervormen om beter aan te sluiten bij de praktijk op de markt van tegenwoordig. De HSR stamt ondertussen namelijk al van 1976.